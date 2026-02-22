"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué

"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué
Senne Lammens est devenu le gardien titulaire de Manchester United à 23 ans. Mais qui était ses modèles ? Le Diable Rouge a répondu sur Youtube.

Manchester United a souvent été critiqué sur ses choix de recrutement ces dernières années. Mais avec Senne Lammens, le club a vu juste. Recruté pour 21 millions d'euros en provenance de l'Antwerp, le Diable Rouge a progressivement gagné sa place de titulaire.

Calme et sûr de lui, le gardien belge s'impose match après match. La grande majorité des supporters l'a adopté, preuve qu'ils attendaient un gardien de ce niveau. André Onana enchaînait les bourdes et a fait perdre pas mal de point au club.

Sur le site officiel du club, Lammens s'est confié dans une vidéo, revenant sur ses inspirations et son parcours. "En grandissant, bien sûr, David De Gea était et reste un grand gardien. Mais quand j'étais jeune, à l'époque de l'âge d’or de United en 2008/2009, c'était Van der Sar dans les buts. Je pense que je me sens plus proche de lui. Il était toujours solide, présent et inébranlable derrière sa défense."

Mignolet et Courtois comme influence

Lammens ne cache pas non plus l'influence de ses compatriotes. "Quand j'ai intégré l'équipe première, j'étais avec Simon Mignolet, qui a joué en Angleterre. Je me suis inspiré de lui. Il avait l'expérience du très haut niveau. Et puis bien sûr, Thibaut Courtois. Comme je m'entraîne avec lui en équipe nationale, j'apprends beaucoup."


Lammens apporte la sérénité qui manquait à l'arrière-garde de United ces derniers temps. Il pourrait passer devant Matz Sels dans la hiérarchie des gardiens de la Belgique.

