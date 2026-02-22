Hans Vanaken en est conscient : Bruges devra faire mieux contre l'Atletico Madrid

Le Club de Bruges s'impose 2-1 face à Louvain après une fin de match stressante. Les Brugeois l'échappent belle grâce au penalty manqué de Siebe Schrijvers.

Le Club de Bruges a longtemps dominé OHL et s'est créé beaucoup d’occasions. "Nous avons fait un très bon match et nous avons dominé presque toute la rencontre", a réagi Ivan Leko après la rencontre. "On ne concrétise pas toujours nos occasions, mais heureusement, on finit par l'emporter."

Le match aurait pu basculer. Le score était de 2-1, OHL a obtenu un penalty, mais Schrijvers l'a manqué. "Si ce penalty rentre, on aurait peut-être dû tout donner pour tenir dans les vingt dernières minutes", a reconnu l'entraîneur. "Ce genre de match est difficile à gérer."

Bruges sait qu'il faudra faire mieux contre l'Atlético Madrid

Mais contre l'Atlético Madrid, il faudra montrer autre chose. Hans Vanaken a lui aussi souligné l'importance de ce succès. "Le plus important, c'était les trois points. Entre deux matchs européens, nous avons souvent laissé filer des points, mais pas cette fois."

Le capitaine a vu des choses à améliorer. "Nous aurions dû tuer le match plus tôt. Si on marque plus vite, on se facilite la tâche. Le coach avait insisté pour garder la même intensité qu'en Ligue des champions."

Lire aussi… "Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain›

Bruges signe un succès important à domicile, même s'il peut remercier Schrijvers d'avoir raté son penalty. "Nous pouvons apprendre de ce match", a conclu Vanaken, déjà tourné vers les prochains rendez-vous.