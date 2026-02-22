Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

L'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol de Barcelone 4-2. Un réveil pour les hommes de Diego Simeone après le 3-3 contre le Club de Bruges en Ligue des Champions.

L'Atlético de Madrid a soigné son moral ce samedi en battant l'Espanyol Barcelone 4-2. Alexander Sorløth a guidé les siens vers un gros succès qui conforte leur place dans le top 4 de la Liga.

Cette victoire tombe à pic pour les hommes de Diego Simeone. Après avoir eu du mal à marquer ces derniers temps, les attaquants du club ont retrouvé le chemin des filets.

Mardi prochain, le Riyadh Air Metropolitano va vibrer. Les Espagnols accueilleront le Club de Bruges pour le match retour de barrage de Ligue des champions. Le match aller s'était terminé sur un impressionnant 3-3.

Bruges a également fait le plein de confiance

Les Brugeois arrivent aussi avec le plein de confiance en Espagne. Les joueurs de la Venise du Nord se sont imposés 2-1 ce week-end face à OHL. Ivan Leko avait expliqué en conférence de presse que son équipe avait toutes ses chances.



Le vainqueur continuera l'aventure européenne. L'Atlético joue à la maison, mais Bruges a déjà montré qu'il pouvait bousculer les plus gros. L'Atalanta s'en souvient encore : les Blauw en Zwart s'étaient imposés 1-3 en Italie pour aller chercher leur qualification en huitièmes de finale.