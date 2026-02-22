🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Est-ce la polémique du week-end ? La VAR a validé un but de l'Antwerp alors que Vincent Janssen a touché le ballon du bras.
L'Union Saint-Gilloise recevait l'Antwerp à domicile pour cette 26e journée de Jupiler Pro League. Les Bruxellois voulaient repartir de l'avant devant leurs supporters après le partage contre le Standard 1-1 de la semaine passée.
L'Union a fait la différence avant la pause. Promise David a tenté sa chance et le ballon, dévié par Zeno Van Den Bosch, a fini au fond des filets. Le but a été compté comme un contre son camp.
Une erreur de la VAR ?
Au retour des vestiaires, l'Antwerp a égalisé. Anthony Valencia a marqué à la 51e minute de jeu après une remise de Vincent Janssen. L'action a fait débat, certains réclamant une main, mais la VAR a validé le but, jugeant le geste involontaire.
🤔 | Anthony Valencia a marqué un but controversé. 🔎🖐️ #USGANT pic.twitter.com/dcVhFhCdNY— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 21, 2026
À force d'insister en fin de match, l'Union a fini par être récompensée. Ross Sykes a surgi pour marquer de la tête à la 90e minute et a offert la victoire à son équipe. Une belle opération pour les Unionistes qui gardent la place de leader du championnat.
Lire aussi… "Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David ›
Par contre, c'est inquiétant pour les Anversois. Le Great Old est onzième avec 30 points, une petite avance de deux points sur OHL qui est pour le moment en Play-Down.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot