🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

Est-ce la polémique du week-end ? La VAR a validé un but de l'Antwerp alors que Vincent Janssen a touché le ballon du bras.

L'Union Saint-Gilloise recevait l'Antwerp à domicile pour cette 26e journée de Jupiler Pro League. Les Bruxellois voulaient repartir de l'avant devant leurs supporters après le partage contre le Standard 1-1 de la semaine passée.

L'Union a fait la différence avant la pause. Promise David a tenté sa chance et le ballon, dévié par Zeno Van Den Bosch, a fini au fond des filets. Le but a été compté comme un contre son camp.

Une erreur de la VAR ?

Au retour des vestiaires, l'Antwerp a égalisé. Anthony Valencia a marqué à la 51e minute de jeu après une remise de Vincent Janssen. L'action a fait débat, certains réclamant une main, mais la VAR a validé le but, jugeant le geste involontaire.

🤔 | Anthony Valencia a marqué un but controversé. 🔎🖐️ #USGANT pic.twitter.com/dcVhFhCdNY — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 21, 2026

À force d'insister en fin de match, l'Union a fini par être récompensée. Ross Sykes a surgi pour marquer de la tête à la 90e minute et a offert la victoire à son équipe. Une belle opération pour les Unionistes qui gardent la place de leader du championnat.



Par contre, c'est inquiétant pour les Anversois. Le Great Old est onzième avec 30 points, une petite avance de deux points sur OHL qui est pour le moment en Play-Down.