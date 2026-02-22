Victoire sur tapis vert ou match reprogrammé ? Seraing redoute le verdict

Le Conseil de discipline tranchera mercredi sur le sort de Seraing-Courtrai. Les deux clubs retiennent leur souffle en attendant la décision.

Comme le rapporte le journal Het Nieuwsblad, le Conseil de discipline se réunit ce mercredi pour décider du sort de la rencontre entre Seraing et Courtrai. Un incendie s'était déclaré dans un boîtier électrique du stade samedi, obligeant les joueurs à arrêter leur échauffement.

Les autorités locales ont estimé que les conditions de sécurité n'étaient plus réunies pour disputer la rencontre. Même si l'incendie avait été maîtrisé, le risque d'un nouveau problème technique ne pouvait pas être écarté.

Seraing veut rejouer le match

Par précaution, le match a été annulé afin d'éviter toute mise en danger des joueurs, du staff et des supporters. Les experts devront décider si cet incendie était un "cas de force majeure". Seraing assure qu'il ne pouvait rien faire face à cette panne technique et demande que le match soit reprogrammé.

Courtrai attend de voir s'il peut récupérer les trois points du forfait. Si le Conseil estime que Seraing n'a pas bien entretenu ses installations, les Courtraisiens n'auront pas à revenir et gagneront 0-3.



Une issue qui pourrait laisser des traces et ouvrir la porte à une bataille juridique entre les deux clubs de Challenger Pro League, selon le média flamand.