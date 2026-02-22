Réaction "Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
"Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David
Photo: © photonews

David Hubert était partagé entre deux sentiments à l'issue de la victoire contre l'Antwerp. Il était bien entendu ravi du coup de tête victorieux de Ross Sykes mais se faisait aussi du souci pour Promise David, sorti sur civière.

David Hubert a tout de même d'abord parlé de la rencontre en tant que telle. Il se montre satisfait de ce qu'il a vu de la part de ses joueurs : "On a bien commencé, en mettant une certaine pression et en se créant des occasions, ce but avant la mi-temps est mérité", explique-t-il en conférence de presse.

"La reprise a été plus compliquée, mais on a su être résilients après l'égalisation. Les joueurs montés au jeu ont apporté de la fraîcheur et de l'intensité, c'est ça qui nous a permis d'émerger sur la fin", poursuit-il.

L'Union a-t-elle un peu plus poussé qu'elle ne l'aurait fait si Saint-Trond et Bruges ne lui avait pas mis la pression en gagnant pour passer virtuellement devant au classement ? "Cela ne nous a pas donné de motivation ou de pression supplémentaire. On est évidemment au courant des résultats des autres équipes ; rester premiers est une motivation, on occupe cette position depuis des mois et on compte bien y rester. Mais si on commence à se concentrer sur les autres, on ferait fausse route. D'autant que le plus important est devant nous".

L'Union croise les doigts pour Promise David

Mais une fois ces considérations passées, il a bien entendu été question de Promise David, sorti sur civière après y avoir été franco dans un duel avec Daam Foulon. "Au début, on pensait qu'il avait surtout mal à la tête, que c'était une contusion, mais non. En fait, c'est au niveau de la hanche. Il est mal tombé et sa jambe est restée calée sous son corps".

Lire aussi… Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp
L'Union attend désormais le verdict : "Je ne peux encore rien vous dire quant à la gravité exacte de la blessure. Il est directement parti à l'hôpital et va y passer des examens. On croise les doigts pour lui, pour nous, c'est une attraction de notre compétition", conclut Hubert. Et on peut le comprendre : Raul Florucz et Kevin Rodriguez sont déjà sur la touche en attaque.
 

Commentaire
