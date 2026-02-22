Strasbourg a donné son feu vert : Diego Moreira déjà très courtisé

Strasbourg aurait fixé le prix de départ de Diego Moreira. Plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés.

C'est le journal français L'Équipe qui l'affirme : Diego Moreira dispose d'un ticket de sortie à Strasbourg. Pour s'offrir les services de l'ailier droit, les prétendants devront poser 30 millions d'euros sur la table.

Des clubs anglais suivent son évolution de près. Sa polyvalence et sa capacité à évoluer comme ailier droit séduisent. Le Diable Rouge est capable de faire des différences dans les petits espaces.

Un retour à Chelsea ?

Le joueur n'a jamais caché son attirance pour Chelsea, un club qu'il connaît bien. Les deux clubs appartiennent au même groupe, et Chelsea a gardé une clause pour le récupérer à un prix intéressant.

Son entraîneur mise énormément sur son potentiel physique pour le faire exploser au plus haut niveau. Il bosse beaucoup défensivement et offensivement. Physiquement, il est impressionnant.

Sa cote pourrait atteindre des sommets et rapporter gros à son club si Moreira dispute plusieurs matchs de Coupe du monde. Un calcul qui place le joueur au centre de toutes les attentions.