Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

Anderlecht s'attendait-il à ce que Keisuke Goto performe autant à Saint-Trond ? Toujours est-il que ses prestations suscitent de plus en plus d'intérêt.

L'approche de Wouter Vrancken fait du bien à tout le monde du côté de Saint-Trond. Attaquant révélation de l'équipe révélation, Keisuke Goto se retrouve particulièrement sous les feux des projecteurs avec ses dix buts et trois assists en 23 matchs.

Un bilan qui ne passe pas inaperçu à l'étranger. D'autant que Goto ne fait pas qu'attendre le ballon dans le box, il décroche pour créer des espaces pour ses compères du secteur offensif.

La tentation londonienne

TeamTALK rapporte désormais que Tottenham manifeste un intérêt certain. Celui qui est devenu international japonais figurerait en tête de la liste des Spurs.

Le vainqueur sortant de l'Europa League traverse une saison particulièrement difficile et prépare déjà son mercato estival. Selon le même média, son agent serait déjà allé à Londres pour plusieurs entretiens.



Keisuke Goto est donc de plus en plus proche d'un départ par la grande porte d'Anderlecht...alors qu'il n'aura pas eu le temps de s'y imposer comme titulaire. Le Sporting espérerait en tirer jusqu'à 20 millions. C'est que si Goto participe à la Coupe du Monde avec le Japon, sa valeur marchande pourrait encore augmenter.