Un seul changement à prévoir ? La composition probable du Standard au Racing Genk
Le Standard n'a plus le droit à l'erreur et doit obligatoirement s'imposer à Genk, ce dimanche. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Le Standard joue plus que probablement sa dernière carte, et doit s'imposer sur la pelouse du Racing Genk ce dimanche (13h30) pour encore croire en ses chances de disputer les Champions Play-Offs. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard est encore privé de cinq joueurs : Matthieu Epolo, Daan Dierckx, Casper Nielsen, Teddy Teuma et Steeven Assengue.

C'est donc une nouvelle fois Lucas Pirard qui prendra place dans les cages pour ce déplacement à la Cegeka Arena. Le gardien expérimenté sera défendu par une ligne de cinq joueurs, qui devrait être composée de Marlon Fossey, David Bates, Ibe Hautekiet, Henry Lawrence et Gustav Mortensen. Remis de sa commotion cérébrale, Josué Homawoo devrait tout de même commencer sur le banc. 

Bates pour Homawoo : le seul changement au Standard par rapport au week-end dernier ?

 

Au milieu de terrain, c'est le duo Ibrahim Karamoko - Marco Ilaimaharitra qui est attendu, avec la possibilité de voir le Français donner un coup de main à la ligne défensive. Nayel Mehssatou devrait donc commencer sur le banc, au même titre que le jeune Charli Spoden. 

En attaque, Rafiki Saïd est considéré comme le facteur X du Standard et sera donc reconduit. De l'autre côté, plusieurs possibilités existent avec Tobias Mohr, présent ce vendredi en conférence de presse, Mohamed El Hankouri, ou encore Adnane Abid. En pointe, c'est une nouvelle fois Dennis Ayensa qui devrait enchaîner, Thomas Henry n'étant toujours pas repris par Vincent Euvrard. 

La composition probable du Standard à Genk : Pirard - Fossey, Bates, Hautekiet, Lawrence, Mortensen - Karamoko, Ilaimaharitra - Mohr, Saïd - Ayensa.

