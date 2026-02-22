Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

Mika Godts a encore trouvé le chemin des filets ce week-end avec l'Ajax Amsterdam. Une performance qui devient presque une habitude pour le Belge.

L'Ajax Amsterdam n'a pas réussi à faire mieux qu'un partage 1-1 à domicile contre le NEC Nimègue. Les Amstellodamois avaient pris l'avantage avant la pause grâce à Mika Godts, opportuniste après une erreur défensive.

Le Belge a encore montré qu'il était l'homme clé de cette équipe. Avec sang-froid, il a fait la différence dans la surface pour inscrire son 13e but de la saison toutes compétitions confondues.

Mais après la pause, le NEC a réagi. Nejasmic a remis les deux équipes à égalité et l'Ajax n'a plus trouvé la faille malgré quelques tentatives en fin de match.

Le Belge le plus décisif de la saison en Europe

L'équipe d'Amsterdam dépend souvent de son futur Diable Rouge. Quand Godts ne fait pas la différence, l'Ajax a du mal à faire plier ses adversaires. C'est le joueur le plus décisif avec 23 de G/A cette saison.



Si l'Ajax veut remonter sur le podium, il devra trouver d'autres solutions offensives pour épauler Godts. En attendant, les deux clubs continuent de se suivre de très près. Le NEC est troisième avec 43 points, devant l'Ajax, quatrième avec le même total.