Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mika Godts a encore trouvé le chemin des filets ce week-end avec l'Ajax Amsterdam. Une performance qui devient presque une habitude pour le Belge.

L'Ajax Amsterdam n'a pas réussi à faire mieux qu'un partage 1-1 à domicile contre le NEC Nimègue. Les Amstellodamois avaient pris l'avantage avant la pause grâce à Mika Godts, opportuniste après une erreur défensive.

Le Belge a encore montré qu'il était l'homme clé de cette équipe. Avec sang-froid, il a fait la différence dans la surface pour inscrire son 13e but de la saison toutes compétitions confondues.

Mais après la pause, le NEC a réagi. Nejasmic a remis les deux équipes à égalité et l'Ajax n'a plus trouvé la faille malgré quelques tentatives en fin de match.

Le Belge le plus décisif de la saison en Europe

L'équipe d'Amsterdam dépend souvent de son futur Diable Rouge. Quand Godts ne fait pas la différence, l'Ajax a du mal à faire plier ses adversaires. C'est le joueur le plus décisif avec 23 de G/A cette saison.


Si l'Ajax veut remonter sur le podium, il devra trouver d'autres solutions offensives pour épauler Godts. En attendant, les deux clubs continuent de se suivre de très près. Le NEC est troisième avec 43 points, devant l'Ajax, quatrième avec le même total.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ajax
NEC
Mika Godts

Plus de news

🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

10:00
Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

09:30
La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

09:02
L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...

L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...

08:40
"Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain Interview

"Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain

08:20
La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté

La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté

07:40
600 matchs avec Anderlecht, mais fan de Christian Burgess : "Son style de jeu est souvent mal compris"

600 matchs avec Anderlecht, mais fan de Christian Burgess : "Son style de jeu est souvent mal compris"

08:00
"Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David Réaction

"Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David

07:20
Un seul changement à prévoir ? La composition probable du Standard au Racing Genk

Un seul changement à prévoir ? La composition probable du Standard au Racing Genk

07:00
Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp Analyse

Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp

23:20
Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

22:46
Encore battue, La Gantoise pourrait-elle dire adieu au top 6 ? "On ne devrait même pas en parler"

Encore battue, La Gantoise pourrait-elle dire adieu au top 6 ? "On ne devrait même pas en parler"

23:00
Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !

Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !

22:30
Leader provisoire, Saint-Trond affiche de grandes ambitions : "Une place en Coupe d'Europe serait méritée"

Leader provisoire, Saint-Trond affiche de grandes ambitions : "Une place en Coupe d'Europe serait méritée"

22:20
Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League

Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League

22:00
"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

21:30
Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"

Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"

21:00
🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

20:40
🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

20:10
🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

20:00
Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

18:30
Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

19:01
Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

18:30
16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

18:00
"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

17:30
1
Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

17:00
Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

16:19
"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

16:00
"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

15:30
Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

15:00
Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

14:40
"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

14:20
1
"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

14:00
Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau" Interview

Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau"

13:20
Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains

Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains

13:40

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 24
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2-1 Excelsior Excelsior
PSV PSV 3-1 Heerenveen Heerenveen
NAC NAC 1-0 FC Volendam FC Volendam
Ajax Ajax 1-1 NEC NEC
FC Twente FC Twente 12:15 FC Groningen FC Groningen
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 14:30 Heracles Heracles
Utrecht Utrecht 14:30 Zwolle Zwolle
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 16:45 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Feyenoord Feyenoord 20:00 Telstar Telstar
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved