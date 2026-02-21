Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou
Mené de deux buts à l'heure de jeu, l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli a renversé la tendance pour s'offrir un superbe succès sur la pelouse du leader de Ligue 1, le RC Lens. Les Monégasques prennent trois points cruciaux dans la course aux places européennes.

Malgré un avantage de deux buts après vingt minutes, l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli a perdu son barrage aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain.

Quatre jours plus tard, les Monégasques se rendaient sur la pelouse du leader de Ligue 1, le RC Lens, ce samedi, dans la peau d'un huitième qui peine à reprendre des couleurs dans la course aux places européennes.

Une tendance qui s'est confirmée en première période à Bollaert, où Lens a rapidement ouvert le score via Odsonne Edouard (3e). Monaco est entré progressivement dans sa rencontre, mais est retourné aux vestiaires avec un but de retard.

Monaco remonte Lens et s'offre un superbe succès chez le leader

Dans le deuxième acte, les Sang & Or ont confirmé en doublant la mise par Florian Thauvin (56e), et on ne voyait alors pas ce qui allait empêcher les hommes de Pierre Sage d'accroître la pression sur le PSG en tête du classement.

C'était sans compter sur l'incroyable remontée de l'ASM, qui a inscrit trois buts en dix minutes via Folarin Balogun (62e), Denis Zakaria (70e) et Ansu Fati (72e). Une remontada accomplie en un temps record, avant de tenir bon dans les vingt dernières minutes pour s'imposer.

Victoire très importante, donc, des Monégasques de Sébastien Pocognoli, qui reprennent provisoirement la sixième place en attendant les autres résultats du week-end. De son côté, Lens laisse au PSG l'occasion de reprendre la tête en cas de victoire contre Metz, ce samedi (21h05).

