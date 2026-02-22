"Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain

Le Club de Bruges a dû batailler pour s'imposer face à Louvain, ce samedi. Pas une surprise pour Ivan Leko, qui s'attendait à une rencontre délicate entre deux affiches de Ligue des Champions.

Malgré dix tirs cadrés, le Club de Bruges n'a réussi à marquer que deux fois face à Louvain. Les Blauw & Zwart ont manqué plusieurs grosses occasions et ont dû batailler jusqu'au bout pour prendre les trois points.

"C'était difficile aujourd'hui, nous le savions d'avance. Entre deux matchs de Ligue des Champions, la victoire était la seule option pour nous, mais ça a été très difficile mentalement", a lancé Ivan Leko lors de sa conférence de presse d'après-match.

"J'ai vu un Club de Bruges particulièrement bon. Nous avons été un peu trop passifs en première période, mais nous avons maîtrisé le match et nous nous sommes créé des occasions. Cependant, le score restait de 0-0 et on ne parvenait pas à faire la différence."

Ivan Leko s'attendait à une rencontre difficile

"On a été soulagés lorsqu'on a ouvert le score, mais Louvain a ensuite égalisé de façon incroyable. On a rapidement repris l'avantage, mais la panique est revenue après le penalty manqué. Heureusement pour nous, ils ne l'ont pas marqué."

"Nous avons eu de nombreuses occasions de marquer davantage, mais nous avons souffert en fin de match car Louvain a pris des risques pour égaliser. Ce genre de matchs montre à quel point il peut être difficile de gagner des points en Belgique", a conclu Ivan Leko.