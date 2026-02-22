L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Recruté pour sept millions d'euros l'été dernier, Nicolò Tresoldi a connu une ascension fulgurante. Il est passé de la Bundesliga 2 à la Ligue des Champions.

L'attaquant, arrivé en provenance de Hanovre 96, s'est imposé au Club de Bruges. Avec huit buts en championnat et deux en Ligue des Champions, Nicolò Tresoldi prouve toute son importance. "Je suis très heureux ici, mais je sais qu'il me reste un long chemin à parcourir", confie-t-il avec ambition.

Le choix de la sélection nationale

Né en Italie mais possédant des racines argentines, Nicolo Tresoldi a choisi l'Allemagne il y a plusieurs années. "Ils m'ont proposé un projet clair. Je me suis tout de suite senti valorisé, notamment par la fédération. C'est essentiel pour un joueur."

Silence radio du côté de l'Italie

Pourtant, du côté italien, c'était le calme plat. "Je n'ai jamais reçu d'appel de la fédération italienne", regrette-t-il. "Pour être honnête, je m'y attendais un peu. Je marque en Ligue des Champions et ailleurs… Un simple coup de fil pour faire connaissance aurait été appréciable."

Des rêves de Milan

Au-delà de la sélection, son cœur bat pour un club en particulier. Supporter de l'AC Milan, Tresoldi n'hésite pas à rêver. "Marquer un but pour Milan sur une passe décisive de Leão ? Ce ne serait pas mal du tout. C'est une image que j'ai en tête chaque matin quand que je me réveille."

Ses modèles : Lewandowski et Kane


Il place la barre très haut concernant ses sources d'inspiration. "Robert Lewandowski est mon attaquant préféré, je l'étudie à chaque match." Quant à Harry Kane, il le juge "complet, capable de tout faire". Mais pour l'instant, sa priorité reste Bruges et l'Allemagne.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
AC Milan
Nicolò Tresoldi

Plus de news

Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

10:30
"Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain Interview

"Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain

08:20
🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

10:00
La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

09:02
Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

09:30
La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté

La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté

07:40
600 matchs avec Anderlecht, mais fan de Christian Burgess : "Son style de jeu est souvent mal compris"

600 matchs avec Anderlecht, mais fan de Christian Burgess : "Son style de jeu est souvent mal compris"

08:00
"Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David Réaction

"Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David

07:20
Un seul changement à prévoir ? La composition probable du Standard au Racing Genk

Un seul changement à prévoir ? La composition probable du Standard au Racing Genk

07:00
Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp Analyse

Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp

23:20
Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

22:46
Encore battue, La Gantoise pourrait-elle dire adieu au top 6 ? "On ne devrait même pas en parler"

Encore battue, La Gantoise pourrait-elle dire adieu au top 6 ? "On ne devrait même pas en parler"

23:00
Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !

Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !

22:30
Leader provisoire, Saint-Trond affiche de grandes ambitions : "Une place en Coupe d'Europe serait méritée"

Leader provisoire, Saint-Trond affiche de grandes ambitions : "Une place en Coupe d'Europe serait méritée"

22:20
🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

20:10
Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League

Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League

22:00
"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

21:30
🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

20:00
Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"

Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"

21:00
16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

18:00
🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

20:40
Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

18:30
Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

19:01
Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

18:30
"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

17:30
1
"Il deviendra un joueur de haut niveau" : le Club de Bruges a eu le nez creux

"Il deviendra un joueur de haut niveau" : le Club de Bruges a eu le nez creux

12:20
Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

17:00
"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

14:00
"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

16:00
"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

15:30
Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

16:19
Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

14:40
"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

14:20
1
Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

15:00
Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau" Interview

Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau"

13:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved