L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...

Recruté pour sept millions d'euros l'été dernier, Nicolò Tresoldi a connu une ascension fulgurante. Il est passé de la Bundesliga 2 à la Ligue des Champions.

L'attaquant, arrivé en provenance de Hanovre 96, s'est imposé au Club de Bruges. Avec huit buts en championnat et deux en Ligue des Champions, Nicolò Tresoldi prouve toute son importance. "Je suis très heureux ici, mais je sais qu'il me reste un long chemin à parcourir", confie-t-il avec ambition.

Le choix de la sélection nationale

Né en Italie mais possédant des racines argentines, Nicolo Tresoldi a choisi l'Allemagne il y a plusieurs années. "Ils m'ont proposé un projet clair. Je me suis tout de suite senti valorisé, notamment par la fédération. C'est essentiel pour un joueur."

Silence radio du côté de l'Italie

Pourtant, du côté italien, c'était le calme plat. "Je n'ai jamais reçu d'appel de la fédération italienne", regrette-t-il. "Pour être honnête, je m'y attendais un peu. Je marque en Ligue des Champions et ailleurs… Un simple coup de fil pour faire connaissance aurait été appréciable."

Des rêves de Milan

Au-delà de la sélection, son cœur bat pour un club en particulier. Supporter de l'AC Milan, Tresoldi n'hésite pas à rêver. "Marquer un but pour Milan sur une passe décisive de Leão ? Ce ne serait pas mal du tout. C'est une image que j'ai en tête chaque matin quand que je me réveille."

Ses modèles : Lewandowski et Kane



Il place la barre très haut concernant ses sources d'inspiration. "Robert Lewandowski est mon attaquant préféré, je l'étudie à chaque match." Quant à Harry Kane, il le juge "complet, capable de tout faire". Mais pour l'instant, sa priorité reste Bruges et l'Allemagne.