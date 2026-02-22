Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

Jelle Vossen a un rôle plus discret cette saison à Zulte Waregem. Un choix assumé par son entraîneur, qui explique pourquoi l'attaquant expérimenté est moins utilisé.

Jelle Vossen avait débuté la saison comme titulaire à Zulte Waregem. Mais au fil des semaines, il a perdu sa place dans le onze de départ. Aujourd’hui, l'attaquant doit se contenter de quelques montées et passe la plupart du temps sur le banc.

Un sujet qui revient souvent cette saison. "On en parle depuis le début", reconnaît l'entraîneur Sven Vandenbroeck dans De Zondag. "On me pose la question presque tous les jours, par les supporters, les médias, les gens de mon village et même quand je vais me promener dans le Limbourg."

Vandenbroeck assume son choix

Vandenbroeck explique qu'il a fait un choix clair en attaque. "Après six matchs, nous avons décidé de recruter un attaquant plus physique, car nous avons compris qu'il fallait changer un peu notre manière de jouer."

Depuis, l'équipe évolue avec Ementa en pointe, Erenbjerg autour de lui et des joueurs rapides sur les côtés. "Je pense que nous avons pris les bonnes décisions sur le plan offensif", affirme le coach.

La relation entre l'entraîneur et Vossen a aussi évolué. "Elle est un peu plus froide que l'an dernier, et je le comprends. Mais Jelle reste un grand professionnel qui travaille dur chaque jour", conclut Vandenbroeck.