Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant

Promise David a dû quitter le terrain sur civière contre l'Antwerp. Touché à la hanche après un duel, l'attaquant passera des examens lundi.

L'Union Saint-Gilloise craignait de devoir se passer de Promise David pendant un moment à cause d'une blessure à la hanche. Au départ, on pensait que c'était un traumatisme crânien, mais ce n'est pas le cas.

Des signaux encourageants pour Promise David

"Promise David a été emmené à l'hôpital hier après son choc. Les premiers examens radiologiques n'ont révélé aucune fracture", a communiqué l'Union. Une mise à jour qui se veut plutôt rassurante.

Promise David was taken to the hospital yesterday after the collision. Initial radiological examinations showed no fractures. He returned home with medication and will undergo additional scans and further tests early next week. 💛💙



Promise David a été transporté à l’hôpital… pic.twitter.com/aykpSAqLAB — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) February 22, 2026

"Il a pu rentrer chez lui avec des médicaments et passera des examens complémentaires ainsi que de nouveaux contrôles en début de semaine prochaine", a précisé le club bruxellois sur ses réseaux sociaux. Il faut patienter pour en savoir plus, même si les premières nouvelles sont positives.

Encore plus de casse-tête pour David Hubert

David Hubert va devoir se creuser la tête pour composer son absence. La semaine dernière, c'est Raul Florucz qui a dû quitter le terrain. L'international autrichien souffre d'une blessure au mollet.



Lire aussi… 🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp›

Les examens passés la semaine dernière ont confirmé la mauvaise nouvelle : il souffre d'une déchirure et sera sur la touche plusieurs semaines. Et comme si ça ne suffisait pas, Kevin Rodriguez traîne ses problèmes de dos et n'est pas encore prêt à reprendre.