Muzamel Rahmat
Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant
Promise David a dû quitter le terrain sur civière contre l'Antwerp. Touché à la hanche après un duel, l'attaquant passera des examens lundi.

L'Union Saint-Gilloise craignait de devoir se passer de Promise David pendant un moment à cause d'une blessure à la hanche. Au départ, on pensait que c'était un traumatisme crânien, mais ce n'est pas le cas.

Des signaux encourageants pour Promise David

"Promise David a été emmené à l'hôpital hier après son choc. Les premiers examens radiologiques n'ont révélé aucune fracture", a communiqué l'Union. Une mise à jour qui se veut plutôt rassurante.

"Il a pu rentrer chez lui avec des médicaments et passera des examens complémentaires ainsi que de nouveaux contrôles en début de semaine prochaine", a précisé le club bruxellois sur ses réseaux sociaux. Il faut patienter pour en savoir plus, même si les premières nouvelles sont positives.

Encore plus de casse-tête pour David Hubert

David Hubert va devoir se creuser la tête pour composer son absence. La semaine dernière, c'est Raul Florucz qui a dû quitter le terrain. L'international autrichien souffre d'une blessure au mollet.

Lire aussi… 🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

Les examens passés la semaine dernière ont confirmé la mauvaise nouvelle : il souffre d'une déchirure et sera sur la touche plusieurs semaines. Et comme si ça ne suffisait pas, Kevin Rodriguez traîne ses problèmes de dos et n'est pas encore prêt à reprendre.

