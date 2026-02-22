"Tous les autres sont remplaçables" : l'ancien coach de Zulte tacle Anderlecht avant la rencontre

L'ancien coach de Zulte Waregem, Francky Dury, critique sévèrement la gestion et le niveau des Mauves avant leurs retrouvailles ce dimanche.

Francky Dury suit de très près le football belge. Ce dimanche, il sera à Zulte Waregem, son club de cœur pendant dix ans, pour assister au match contre Anderlecht. L'ancien coach en a profité pour donner son avis sur les Mauves, et il n'est pas tendre.

Dury est assez pessimiste pour le club bruxellois. Pour lui, le problème vient de la qualité de l'effectif : "De Cat est un bon joueur, mais il serait bien meilleur s'il était mieux entouré", a-t-il confié au journal Het Nieuwsblad.

Francky Dury ne mâche pas ses mots

"À part le gardien (Coosemans) qui dégage quelque chose et Thorgan Hazard qui peut faire la différence, tous les autres sont remplaçables, pour ainsi dire. C'est juste trop peu. Et en plus, ils vendent Angulo. Récupérer 20 millions d'euros pour lui, c'est une belle affaire, mais si on n'a pas de remplaçant sérieux sous la main, on ne peut pas le laisser partir", poursuit Dury.

L'ancien entraîneur pointe du doigt un souci plus profond au sein du club. "Anderlecht est perdu depuis un bon moment. On ne peut pas recruter des joueurs danois expérimentés une année, passer tout près du titre, puis tout changer l'année d'après pour n'investir que dans des jeunes."

Il conclut en appelant à plus de clarté. "Il faut vite une ligne directrice claire, car le Club de Bruges et l'Union sont en train de prendre trop d'avance. En attendant, c'est Jérémy Taravel, que j'ai lancé chez les pros à Waregem, qui doit gérer la situation. Il n'a plus que la Coupe à gagner."