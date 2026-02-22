75 millions et sur le départ ? Le Bayern Munich pourrait récupérer un gros talent ce été

Vincent Kompany aura peut-être le luxe de choisir quel numéro neuf aligner la saison prochaine. Une ancienne cible du Bayern voudrait quitter son club.

Nick Woltemade pourrait déjà faire ses valises moins d'un an après son départ de Stuttgart. Arrivé à Newcastle pour 75 millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2031, l'attaquant allemand ne serait pas épanoui en Angleterre.

Selon le média allemand Bild, le joueur de 24 ans envisagerait un retour en Bundesliga. Dix petits buts en 38 matchs. Un bilan trop maigre qui l'a poussé tout droit sur le banc de touche ces dernières semaines.

Fatigué de jouer les remplaçants de luxe, l'ancien buteur de Stuttgart veut sauver sa carrière loin de l'Angleterre. Woltemade garderait un œil sur l'Allemagne. Le Bayern Munich ferait toujours partie des clubs intéressés, tout comme son ancien club.

De la concurrence pour Kane

Toujours selon Bild, des discussions pourraient avoir lieu cet été. Rien n'est encore officiel, mais la situation pourrait évoluer rapidement si toutes les parties y trouvent leur compte.



Les dirigeants anglais sont conscients que leur investissement est pour l’instant un échec, mais ils ne comptent pas brader leur attaquant. Ils veulent récupérer une bonne partie de la somme dépensée.