La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

Mené après moins d'une minute, le STVV a dominé le FCV Dender et renversé la situation avec autorité.

Ce samedi après-midi, Saint-Trond s'est largement imposé face au FCV Dender. Une belle victoire 1-4, mais c'est le petit poucet qui menait au score au bout d'une minute de jeu.

"J'ai cru un instant que la journée allait être très compliquée. Mais je dois féliciter mes joueurs pour leur réaction", a confié l'entraîneur Wouter Vrancken au journal Het Belang van Limburg.

Saint-Trond confirme sa réputation de spécialiste des remontées

Cette saison, le STVV est le roi du come-back. Aucune équipe en Europe ne s'en sort mieux qu'eux après avoir été menée au score. Les autres clubs de Pro League commencent à craindre de prendre l'avantage contre eux.

"C'est encore une remontée, preuve que mes joueurs y croient toujours. À chaque fois, ils fournissent les efforts nécessaires", souligne Vrancken. Malgré cette victoire, et à cause du succès de l'Union, le STVV ne termine pas la journée en tête du classement.

"Est-ce que notre ambition est de gagner la phase classique ? Notre priorité est de ne pas perdre de place. Quand on est deuxième, on ne va pas dire qu'on espère être troisième la semaine suivante. On veut absolument garder cette deuxième place et, si possible, grimper encore. Nous travaillons toute la semaine pour atteindre le plus haut niveau possible. On fera les comptes à la fin", conclut Vrancken.