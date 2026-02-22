"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

Invité spécial dimanche à Zulte Waregem, Francky Dury espère voir "son" Essevee faire tomber Anderlecht.

Cette saison-là, Zulte Waregem était passé à deux doigts du titre de champion de Belgique. Pendant deux minutes, Dury et ses joueurs étaient virtuellement sacrés, jusqu'à ce qu'un coup franc dévié de Lucas Biglia ne vienne tout gâcher. "Ça me hante parfois. C'est la plus grande déception de ma carrière", avoue Dury.

Dury n'a pas digéré les erreurs d'arbitrage commises lors du match contre le Standard. "Nous menions 3-2 et nous avons encaissé deux buts hors-jeu. On s'est fait avoir, tout le monde le sait."

L'ancien coach ne mâche pas ses mots. "Quand j'en parle, ça m'énerve encore plus. Ne pas lever le drapeau deux fois en si peu de temps alors qu'il y avait un hors-jeu flagrant ? C'était volontaire." À l’époque, il était allé exprimer sa frustration auprès de l'arbitre Monsieur Nzolo, mais sans succès.

Plus tard, l'ancien président du Standard, Roland Duchâtelet, avait parlé de "magouilles". Dury partage cet avis : "Dans l'affaire "Mains Propres", il y avait des arbitres impliqués. Rater le titre et la Ligue des Champions de cette façon, c'était douloureux."

Ce dimanche, l'ambiance sera particulière face à Anderlecht. La cicatrice de 2013 est encore ouverte et Dury n'a qu'une envie, c'est de voir son ancien club l'emporter.