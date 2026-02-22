"On n'avait jamais fait ça cette saison" : Sébastien Pocognoli revient sur l'énorme performance de Monaco

Mené de deux buts, Monaco a signé un incroyable retournement de situation pour terrasser Lens 2-3 en Ligue 1.

Monaco est allé s'imposer 2-3 à Lens après avoir été mené 2-0. En dix minutes, les joueurs de Sébastien Pocognoli ont changé le cours du match. Une très grosse prestation face à la suprise de Ligue 1 cette saison.

Le PSG à battre pour chercher la qualification

Ce succès fait du bien après la gifle reçue à domicile contre le PSG en Ligue des champions. Grâce à ce mental d'acier, les Monégasques grimpent à la 7e place du classement. La préparation idéale pour aborder le match retour au Parc des Princes.

Le coach belge a savouré ce moment "historique" pour son groupe en conférence de presse. "On n'avait jamais fait ça cette saison. Revenir au score et gagner, et encore moins avec deux buts d'écart. Sortir une telle prestation, c'est fantastique. Je suis fier des joueurs qui sont rentrés et fier de l'état d'esprit de l'équipe."

Pocognoli a insisté sur la force mentale de son groupe. "C'est le meilleur team building possible. J'ai toujours gardé ma ligne de conduite, sans écouter ce qui se disait à l'extérieur. J'ai toujours été très positif, parfois même contre l'opinion."

Monaco commence à retrouver son âme de guerrier sous la houlette du technicien belge. En ignorant les critiques, le staff a protégé les joueurs. Un choix que Pocognoli assume fièrement.