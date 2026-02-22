Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Deux matchs étaient au programme ce dimanche en Challenger Pro League. Pour Beveren, l'enjeu était simple : valider mathématiquement la montée, mais il fallait que deux conditions soient réunies.

Patro Eisden - SK Beveren 1-3

Le Patro Eisden voulait absolument être la première équipe à faire trébucher Beveren. Les Limbourgeois ont ouvert le score grâce à Muanza, sur un caviar de l'inévitable Radja Nainggolan.

Mais Abrahams a égalisé avant la pause. Van Hecke a permis à son équipe de prendre l'avantage en seconde période, avant qu'un but contre son camp ne vienne mettre les "Lions du Waas" à l'abri. Avec un 66 sur 72, leur bilan est exceptionnel.

Beerschot - RWDM Brussels 1-1

Pour que Beveren valide son titre, le Beerschot ne devait pas s'imposer à domicile contre le RWDM. Pourtant, les "Mannekes" avaient parfaitement lancé leur match en ouvrant le score après trois minutes de jeu.

Le but de Van La Parra pour le Beerschot a climatisé le Freethiel, où les supporters de Beveren s'étaient rassemblés devant un écran géant. La tension est montée d'un cran quand Chaib a été expulsé, puis quand le but du 2-0 a été annulé en fin de match. À ce moment-là, tout le monde pensait que la fête allait être gâchée et qu'il faudrait attendre pour la promotion.

Mais dans les arrêts de jeu, le miracle a eu lieu : un but contre son camp a forcé le Beerschot au partage. Ce petit coup de pouce du destin permet à Beveren de fêter sa montée. La promotion elle officielle.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
Beerschot

Plus de news

LIVE : Et de 3 ! Anderlecht marche sur Zulte Waregem Live

LIVE : Et de 3 ! Anderlecht marche sur Zulte Waregem

19:16
"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

19:20
Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

19:00
Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

18:40
La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

18:01
Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion Réaction

Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion

17:40
Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

18:00
Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk Analyse

Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk

16:20
"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard Interview

"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard

17:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

16:40
"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué

"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué

17:00
75 millions et sur le départ ? Le Bayern Munich pourrait récupérer un gros talent ce été

75 millions et sur le départ ? Le Bayern Munich pourrait récupérer un gros talent ce été

16:40
"On n'avait jamais fait ça cette saison" : Sébastien Pocognoli revient sur l'énorme performance de Monaco

"On n'avait jamais fait ça cette saison" : Sébastien Pocognoli revient sur l'énorme performance de Monaco

16:00
Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

15:28
Strasbourg a donné son feu vert : Diego Moreira déjà très courtisé

Strasbourg a donné son feu vert : Diego Moreira déjà très courtisé

15:00
Victoire sur tapis vert ou match reprogrammé ? Seraing redoute le verdict

Victoire sur tapis vert ou match reprogrammé ? Seraing redoute le verdict

14:00
Le Barça veut attirer un cadre de Vincent Kompany : le joueur répond

Le Barça veut attirer un cadre de Vincent Kompany : le joueur répond

14:30
Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant

Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant

13:30
"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

13:00
Hans Vanaken en est conscient : Bruges devra faire mieux contre l'Atletico Madrid

Hans Vanaken en est conscient : Bruges devra faire mieux contre l'Atletico Madrid

12:30
"Il va nous montrer de très belles choses" : l'ancien coach d'un Diable Rouge est formel

"Il va nous montrer de très belles choses" : l'ancien coach d'un Diable Rouge est formel

12:00
La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines

La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines

11:20
Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

11:40
"Tous les autres sont remplaçables" : l'ancien coach de Zulte tacle Anderlecht avant la rencontre

"Tous les autres sont remplaçables" : l'ancien coach de Zulte tacle Anderlecht avant la rencontre

11:00
Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

10:30
🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

10:00
2
Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

09:30
La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

09:02
L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...

L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...

08:40
"Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain Interview

"Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain

08:20
La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté

La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté

07:40
600 matchs avec Anderlecht, mais fan de Christian Burgess : "Son style de jeu est souvent mal compris"

600 matchs avec Anderlecht, mais fan de Christian Burgess : "Son style de jeu est souvent mal compris"

08:00
"Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David Réaction

"Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David

07:20
Un seul changement à prévoir ? La composition probable du Standard au Racing Genk

Un seul changement à prévoir ? La composition probable du Standard au Racing Genk

07:00
Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

22:46
Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp Analyse

Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp

23:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 26
RSCA Futures RSCA Futures 2-1 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing Uitg KV Courtrai KV Courtrai
Lierse SK Lierse SK 1-3 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 1-1 Francs Borains Francs Borains
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-3 Lommel SK Lommel SK
Beerschot Beerschot 1-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-4 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved