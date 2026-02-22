Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

Deux matchs étaient au programme ce dimanche en Challenger Pro League. Pour Beveren, l'enjeu était simple : valider mathématiquement la montée, mais il fallait que deux conditions soient réunies.

Patro Eisden - SK Beveren 1-3

Le Patro Eisden voulait absolument être la première équipe à faire trébucher Beveren. Les Limbourgeois ont ouvert le score grâce à Muanza, sur un caviar de l'inévitable Radja Nainggolan.

Mais Abrahams a égalisé avant la pause. Van Hecke a permis à son équipe de prendre l'avantage en seconde période, avant qu'un but contre son camp ne vienne mettre les "Lions du Waas" à l'abri. Avec un 66 sur 72, leur bilan est exceptionnel.

Beerschot - RWDM Brussels 1-1

Pour que Beveren valide son titre, le Beerschot ne devait pas s'imposer à domicile contre le RWDM. Pourtant, les "Mannekes" avaient parfaitement lancé leur match en ouvrant le score après trois minutes de jeu.

SK Beveren staat op voorsprong tegen Patro Eisden !



Eén doelpunt van RWDM Brussels volstaat op dit moment voor promotie naar de #JPL!

Le but de Van La Parra pour le Beerschot a climatisé le Freethiel, où les supporters de Beveren s'étaient rassemblés devant un écran géant. La tension est montée d'un cran quand Chaib a été expulsé, puis quand le but du 2-0 a été annulé en fin de match. À ce moment-là, tout le monde pensait que la fête allait être gâchée et qu'il faudrait attendre pour la promotion.





Mais dans les arrêts de jeu, le miracle a eu lieu : un but contre son camp a forcé le Beerschot au partage. Ce petit coup de pouce du destin permet à Beveren de fêter sa montée. La promotion elle officielle.