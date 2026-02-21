Le message de Vincent Kompany fait réagir sa direction : le président du Bayern prend la parole

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le message de Vincent Kompany fait réagir sa direction : le président du Bayern prend la parole
Photo: © photonews

Le discours de 12 minutes de Vincent Kompany a marqué les esprits. La direction du Bayern Munich, impressionnée, valide la prise de position de son entraîneur.

Lors de sa conférence de presse, Vincent Kompany a tenu un discours après l'incident raciste visant le joueur du Real Madrid Vinicius Junior et les réactions de José Mourinho.

La direction du Bayern Munich a été impressionnée par la prise de position de l'entraîneur belge. Le président Herbert Hainer l'a confié vendredi soir à Sport1 lors de l'événement Night of the Legends.

100% soutenu par le président du club

"Je l’ai dit plusieurs fois en interview, Vincent Kompany est quelqu'un d'exceptionnel, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Il fait un travail remarquable", a déclaré Hainer.

Les éloges ne se sont pas arrêtés là. "J'ai dit que le recruter, c'était comme gagner le jackpot à la loterie. Et quand on voit le message qu'il a fait passer aujourd’hui…"


La réaction de Kompany a rapidement fait le tour du monde. "Son message était intelligent, réfléchi et direct. Il a réveillé beaucoup de personnes et donné du courage à beaucoup d'autres", a conclu le président.

Commentaire
