Le Barça veut attirer un cadre de Vincent Kompany : le joueur répond

Harry Kane a voulu mettre fin à toute rumeur et a répondu fermement à l'intérêt du Barça. Le buteur anglais reste fidèle au Bayern et à Vincent Kompany.

Harry Kane marche sur l'eau cette saison sous les ordres de Vincent Kompany. Avec 43 buts au compteur alors que nous ne sommes qu'en février, l'attaquant anglais porte le Bayern Munich vers les sommets de la Bundesliga.

Ses chiffres sont impressionnants et il n'a jamais été aussi efficace dans le système du coach belge. Sur ses 43 buts, 28 ont été inscrits en championnat.

Ces performances ont attiré des rumeurs venues d'Espagne. Xavier Vilajoana, candidat à la présidence du Barça, a révélé avoir lancé des discussions pour attirer le buteur au Camp Nou. "Nous étudions les profils, et Kane en fait partie. C'est un buteur, un joueur d'équipe et un tueur dans les petits espaces, ce dont le Barça a besoin."

Pas dans les plans de Kane

L'Anglais a rapidement calmé le jeu au micro de Sky Sport Germany. "Je n'en ai pas entendu parler. Je suis très heureux ici au Bayern. Je me concentre sur cette saison. Je le prends comme un compliment", a-t-il expliqué. Kane se sent bien en Bavière.



Sous contrat pour encore une saison en Allemagne, il semble décidé à aller au bout de son aventure. Le Barça devra certainement se tourner vers une autre cible pour renforcer son attaque.