600 matchs avec Anderlecht, mais fan de Christian Burgess : "Son style de jeu est souvent mal compris"

Pour sa fâcheuse tendance à laisser traîner le pied, ou le coude, Christian Burgess est loin d'être le joueur le plus apprécié de Belgique. Pourtant, Olivier Deschacht est visiblement fan de ses qualités et estime que le style de jeu de l'Anglais est souvent mal compris.

Dès son arrivée en juillet 2020 en provenance de Portsmouth, Christian Burgess est devenu un joueur important de l'Union Saint-Gilloise, accompagnant le club bruxellois jusqu'en première division et en Coupe d'Europe.

Tout sauf un hasard, selon Olivier Deschacht, qui estime que le style de jeu des champions en titre convient parfaitement à celui du défenseur anglais de 34 ans. "Le système à trois défenseurs permet de compenser son manque de vitesse et de tirer le meilleur parti de ses qualités", analyse l'ancien Anderlechtois dans un entretien accordé au Soir.

Olivier Deschacht est un fan de Christian Burgess

"Dans une équipe qui évolue avec deux défenseurs centraux et qui pratique un football dominant, comme c'est le cas au Sporting d'Anderlecht, il aurait beaucoup plus de mal", assure l'ancien Diable Rouge, auteur de 603 rencontres officielles avec les Mauves.

Olivier Deschacht est surtout épaté par le mental de Christian Burgess. "Il est un gagnant, un leader en toutes circonstances. Son style de jeu est aussi souvent mal compris. Il a besoin de ces petites tensions et de ces petits conflits pour donner le meilleur de lui-même", assure-t-il.



Ce qui se reflète également dans ses statistiques. "Il écope de nombreux cartons jaunes, mais quasiment jamais de carton rouge. C'est parce qu'il connaît parfaitement les limites et les repousse avec une habilité exceptionnelle", conclut Olivier Deschacht, visiblement fan du joueur de l'Union.