"Il va nous montrer de très belles choses" : l'ancien coach d'un Diable Rouge est formel

De Lyon à Strasbourg, Diego Moreira a changé de statut. Son ancien coach explique pourquoi son explosion n'est pas une surprise.

Avant d'être un cadre de Strasbourg, Diego Moreira a connu des débuts plus compliqués. Son passage en prêt à Lyon en septembre 2023 jusqu'à janvier 2024 n'avait pas convaincu les observateurs.

Mal accompagné ?

Pourtant, son ancien coach Pierre Sage ne l'a pas oublié et assure que le talent était là, mais qu'il manquait de temps pour éclore. "Si on avait eu le temps de le faire travailler, cela aurait pu prendre la même direction qu'à Strasbourg" confie Sage au journal l'Équipe.

Sage estime que cette réussite n’a rien d’étonnant. "Je ne suis pas surpris de son développement, de sa réussite. À mon avis, il en a encore sous le pied, il va nous montrer de très belles choses d'ici la fin de saison", ajoute-t-il.

Une star à Strasbourg

Et les faits lui donnent raison. À Strasbourg, Moreira a pris une autre dimension. Cette saison, son entraîneur l'utilise comme ailier droit, un poste qui correspond mieux à ses qualités offensives.



Chaque week-end, ses actions circulent sur les réseaux sociaux. Impossible de le sortir du onze de départ. L'an passé, c'est au poste de latéral gauche qu'il s'était révélé, ce qui lui avait ouvert les portes de l'équipe nationale belge.