Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion

Ross Sykes a offert la victoire à l'Union contre l'Antwerp. Le défenseur anglais est sur son petit nuage, tant sur le terrain qu'en dehors.

Lors du dernier match de championnat au Parc Duden, Guilherme avait fêté en famille son premier but pour l'Union. Après avoir réalisé un enchaînement de grande classe pour faire basculer la rencontre, ses proches (venus en Belgique spécialement pour lui) s'étaient précipités au bord du terrain pour fondre dans ses bras.

Hier, c'est Ross Sykes qui a pu célébrer son but avec les siens. Le Stade Joseph Marien a même accueilli un contingent anglais plus copieux que d'habitude. Et cela pour une très bonne raison : "Je vais me marier ce lundi. Certains de mes proches étaient déjà là pour le match du samedi, d’autres arrivent le dimanche. C’était une chouette façon de célébrer les noces".

Un rapport particulier avec Anvers

Après avoir été le bourreau de l'Antwerp, Sykes se mariera...à Anvers avec sa promise, elle aussi venue d'outre-Manche : "On aime être ici. Elle a un VISA et continue à faire des allers-retours".

Auteur de son 14e but pour l'Union, l'ancien d'Accrington Stanley rayonne au sein du groupe : "C'est un mec en or dans un vestiaire, il fait tout pour l'équipe. Il a toujours été positif, même quand il ne jouait pas en début d'année. On peut toujours compter sur lui et sur sa force dans les duels aériens. C'est pour ça qu'il est là et ça a son importance depuis quelques temps", confirme Rob Schoofs à notre micro.

Lire aussi… Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant›

En conférence de presse, David Hubert était fier des efforts de son joueur : "On connaît ses qualités mais aussi ses manquements. Il a été dangereux sur bon nombre de phases arrêtées, cela reste une arme très compliquée à contrer. Je suis content qu’il puisse être sous le feu des projecteurs et que ses qualités puissent être mises en avant".