Réaction Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ross Sykes a offert la victoire à l'Union contre l'Antwerp. Le défenseur anglais est sur son petit nuage, tant sur le terrain qu'en dehors.

Lors du dernier match de championnat au Parc Duden, Guilherme avait fêté en famille son premier but pour l'Union. Après avoir réalisé un enchaînement de grande classe pour faire basculer la rencontre, ses proches (venus en Belgique spécialement pour lui) s'étaient précipités au bord du terrain pour fondre dans ses bras.

Hier, c'est Ross Sykes qui a pu célébrer son but avec les siens. Le Stade Joseph Marien a même accueilli un contingent anglais plus copieux que d'habitude. Et cela pour une très bonne raison : "Je vais me marier ce lundi. Certains de mes proches étaient déjà là pour le match du samedi, d’autres arrivent le dimanche. C’était une chouette façon de célébrer les noces".

Un rapport particulier avec Anvers

Après avoir été le bourreau de l'Antwerp, Sykes se mariera...à Anvers avec sa promise, elle aussi venue d'outre-Manche : "On aime être ici. Elle a un VISA et continue à faire des allers-retours".

Auteur de son 14e but pour l'Union, l'ancien d'Accrington Stanley rayonne au sein du groupe : "C'est un mec en or dans un vestiaire, il fait tout pour l'équipe. Il a toujours été positif, même quand il ne jouait pas en début d'année. On peut toujours compter sur lui et sur sa force dans les duels aériens. C'est pour ça qu'il est là et ça a son importance depuis quelques temps", confirme Rob Schoofs à notre micro.

Lire aussi… Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant
En conférence de presse, David Hubert était fier des efforts de son joueur : "On connaît ses qualités mais aussi ses manquements. Il a été dangereux sur bon nombre de phases arrêtées, cela reste une arme très compliquée à contrer. Je suis content qu’il puisse être sous le feu des projecteurs et que ses qualités puissent être mises en avant".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Union SG

Plus de news

LIVE : Et de 3 ! Anderlecht marche sur Zulte Waregem Live

LIVE : Et de 3 ! Anderlecht marche sur Zulte Waregem

19:16
"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

19:20
Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant

Grosse frayeur pour Promise David : l'Union Saint-Gilloise donne des nouvelles de son attaquant

13:30
Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

19:00
Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

18:40
La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

18:01
🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

🎥 Un but qui aurait dû être annulé ? L'Union furieuse après l'égalisation controversée de l'Antwerp

10:00
2
Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

18:00
Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk Analyse

Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk

16:20
"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard Interview

"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard

17:20
Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

16:40
"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué

"Je me suis inspiré de lui" : Senne Lammens évoque les gardiens belges qui l'ont marqué

17:00
"Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David Réaction

"Au début, on pensait que c'était la tête" : David Hubert donne les premières nouvelles de Promise David

07:20
Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

15:28
75 millions et sur le départ ? Le Bayern Munich pourrait récupérer un gros talent ce été

75 millions et sur le départ ? Le Bayern Munich pourrait récupérer un gros talent ce été

16:40
"On n'avait jamais fait ça cette saison" : Sébastien Pocognoli revient sur l'énorme performance de Monaco

"On n'avait jamais fait ça cette saison" : Sébastien Pocognoli revient sur l'énorme performance de Monaco

16:00
Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

22:46
Strasbourg a donné son feu vert : Diego Moreira déjà très courtisé

Strasbourg a donné son feu vert : Diego Moreira déjà très courtisé

15:00
Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp Analyse

Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp

23:20
Le Barça veut attirer un cadre de Vincent Kompany : le joueur répond

Le Barça veut attirer un cadre de Vincent Kompany : le joueur répond

14:30
Victoire sur tapis vert ou match reprogrammé ? Seraing redoute le verdict

Victoire sur tapis vert ou match reprogrammé ? Seraing redoute le verdict

14:00
"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

"On s'est fait avoir, tout le monde le sait" : toujours de la rancoeur envers le Standard de Liège

13:00
Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !

Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !

22:30
Hans Vanaken en est conscient : Bruges devra faire mieux contre l'Atletico Madrid

Hans Vanaken en est conscient : Bruges devra faire mieux contre l'Atletico Madrid

12:30
La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines

La première de Majeed Ashimeru ? Les compos probables de RAAL - Malines

11:20
Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

Pourquoi Jelle Vossen a perdu sa place ? Le coach de Zulte Waregem répond enfin

11:40
"Il va nous montrer de très belles choses" : l'ancien coach d'un Diable Rouge est formel

"Il va nous montrer de très belles choses" : l'ancien coach d'un Diable Rouge est formel

12:00
"Tous les autres sont remplaçables" : l'ancien coach de Zulte tacle Anderlecht avant la rencontre

"Tous les autres sont remplaçables" : l'ancien coach de Zulte tacle Anderlecht avant la rencontre

11:00
600 matchs avec Anderlecht, mais fan de Christian Burgess : "Son style de jeu est souvent mal compris"

600 matchs avec Anderlecht, mais fan de Christian Burgess : "Son style de jeu est souvent mal compris"

08:00
Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

Le Belge le plus décisif d'Europe cette saison : Mika Godts impressionne encore avec l'Ajax

10:30
La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

La marque de fabrique de Wouter Vrancken : Saint-Trond roi des remontées en Europe

09:02
Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

Le Club de Bruges est prévenu : l'Atletico Madrid a écrasé l'Espanyol à domicile

09:30
"Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain Interview

"Nous avons souffert" : Bruges a dominé, mais s'en sort bien avec trois points contre Louvain

08:20
La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté

La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté

07:40
L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...

L'Italie ou l'Allemagne ? Nicolò Tresoldi s'est décidé, mais regrette une chose...

08:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 0-0 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved