Encore battue, La Gantoise pourrait-elle dire adieu au top 6 ? "On ne devrait même pas en parler"

Battue par le Cercle de Bruges, La Gantoise pourrait sortir du top 6 à l'issue du week-end. Une contre-performance très contraignante pour les Buffalos à quelques semaines de la fin de la phase classique.

Battue sur sa pelouse par le Cercle de Bruges, alors que Davy Roef a arrêté un penalty pour éviter que la marque ne s'alourdisse, La Gantoise a perdu trois précieux points dans la course aux Champions Play-Offs.

Absents du top 6 la saison dernière, les Buffalos pourraient à nouveau manquer cet objectif cette année, tant le classement est serré et que cette défaite pourrait peser lourd au décompte final.

En conférence de presse, Rik de Mil s'est montré assez critique sur la prestation de son équipe. L'entraîneur de La Gantoise regrette un manque de leadership clair, ce qui n'est pas le cas chez les autres prétendants aux Champions Play-Offs.

La Gantoise ne finira pas dans le top 6 en jouant comme ça

"Si on continue à jouer comme ça, on ne devrait même pas parler de top 6. Je ne dis pas que nous avons abandonné cet objectif, mais nous devons impérativement trouver de la régularité. C'est une qualité essentielle pour une équipe, et nous n'y sommes pas encore parvenus."

"Toutes les équipes du top 6 méritent d'y être. Vous pouvez me poser la question chaque semaine ou me parler du calendrier, mais il n'y a vraiment plus de matchs faciles. Des équipes comme Louvain et le Cercle méritent une bien meilleure place que celle qui est la leur."



"Notre qualité devra augmenter. Il faut analyser la situation correctement, mais je tiens aussi à protéger mes joueurs. Nous devons discuter ensemble des raisons de cette irrégularité. Est-ce la pression ou autre chose ? Je n'en ai aucune idée, mais c'est à moi de trouver la solution", a conclu Rik de Mil.