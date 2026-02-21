Encore battue, La Gantoise pourrait-elle dire adieu au top 6 ? "On ne devrait même pas en parler"

Encore battue, La Gantoise pourrait-elle dire adieu au top 6 ? "On ne devrait même pas en parler"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Battue par le Cercle de Bruges, La Gantoise pourrait sortir du top 6 à l'issue du week-end. Une contre-performance très contraignante pour les Buffalos à quelques semaines de la fin de la phase classique.

Battue sur sa pelouse par le Cercle de Bruges, alors que Davy Roef a arrêté un penalty pour éviter que la marque ne s'alourdisse, La Gantoise a perdu trois précieux points dans la course aux Champions Play-Offs.

Absents du top 6 la saison dernière, les Buffalos pourraient à nouveau manquer cet objectif cette année, tant le classement est serré et que cette défaite pourrait peser lourd au décompte final.

En conférence de presse, Rik de Mil s'est montré assez critique sur la prestation de son équipe. L'entraîneur de La Gantoise regrette un manque de leadership clair, ce qui n'est pas le cas chez les autres prétendants aux Champions Play-Offs.

La Gantoise ne finira pas dans le top 6 en jouant comme ça

"Si on continue à jouer comme ça, on ne devrait même pas parler de top 6. Je ne dis pas que nous avons abandonné cet objectif, mais nous devons impérativement trouver de la régularité. C'est une qualité essentielle pour une équipe, et nous n'y sommes pas encore parvenus."

"Toutes les équipes du top 6 méritent d'y être. Vous pouvez me poser la question chaque semaine ou me parler du calendrier, mais il n'y a vraiment plus de matchs faciles. Des équipes comme Louvain et le Cercle méritent une bien meilleure place que celle qui est la leur."

Lire aussi… Catastrophique dans la course au top six : Rik De Mil doit gérer une défense décimée

"Notre qualité devra augmenter. Il faut analyser la situation correctement, mais je tiens aussi à protéger mes joueurs. Nous devons discuter ensemble des raisons de cette irrégularité. Est-ce la pression ou autre chose ? Je n'en ai aucune idée, mais c'est à moi de trouver la solution", a conclu Rik de Mil.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Cercle de Bruges
Rik De Mil

Plus de news

Catastrophique dans la course au top six : Rik De Mil doit gérer une défense décimée

Catastrophique dans la course au top six : Rik De Mil doit gérer une défense décimée

13:00
"On va en discuter sérieusement" : Rik De Mil hausse le ton après la prestation ratée de La Gantoise

"On va en discuter sérieusement" : Rik De Mil hausse le ton après la prestation ratée de La Gantoise

10:00
Dante Vanzeir a dégoûté Rik De Mil : La Gantoise tombe de haut face au Cercle de Bruges

Dante Vanzeir a dégoûté Rik De Mil : La Gantoise tombe de haut face au Cercle de Bruges

07:40
Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp Analyse

Burgess contesté, les tacleurs fous de sortie : les notes de l'Union contre l'Antwerp

23:20
Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

Le jusqu'au-boutisme, encore : l'Union perd Promise David mais récupère la première place !

22:46
Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !

Catastrophe pour l'Union : Promise David sort sur civière !

22:30
Leader provisoire, Saint-Trond affiche de grandes ambitions : "Une place en Coupe d'Europe serait méritée"

Leader provisoire, Saint-Trond affiche de grandes ambitions : "Une place en Coupe d'Europe serait méritée"

22:20
Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League

Accrochée par les Francs Borains, l'AS Eupen peut faire une croix sur son rêve en Challenger Pro League

22:00
"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

"On essaye de les aider au maximum" : Vincent Euvrard évoque le cas des U23 du Standard, derniers en D1 ACFF

21:30
Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"

Débuts professionnels d'un très grand espoir du Sporting d'Anderlecht : "Il a déjà un énorme charisme"

21:00
🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

🎥 Un penalty raté sauve le Club de Bruges, qui s'impose non sans mal face à Louvain

20:10
🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

🎥 Un arrêt de grande classe, mais un nouveau contretemps pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

20:40
🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

🎥 Buteur et homme du match : un ancien du Standard et de Mouscron s'offre la Juventus

20:00
Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

Quitte ou double pour le Standard à Genk : "Je suis confiant sur le fait qu'on sait gérer la pression"

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/02: Goto

18:30
Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

Trois buts en 10 minutes : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli renverse le leader dans un match fou

19:01
Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

Les enchères continuent de monter pour Keisuke Goto : son agent aperçu à Londres

18:30
16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

16 buts marqués sur ses cinq premiers matchs : Ronny Deila revit, loin de la Pro League

18:00
Une célébration qui en dit beaucoup : Dante Vanzeir règle ses comptes avec Ivan Leko

Une célébration qui en dit beaucoup : Dante Vanzeir règle ses comptes avec Ivan Leko

09:30
"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

"Il y a eu une campagne de dénigrement interne" : comment Anderlecht a savonné la planche de Besnik Hasi

17:30
1
Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

Kevin De Bruyne pouvait choisir un tout autre horizon : "Il y a eu quelques conversations assez avancées"

17:00
"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

"Cela aurait peut-être été une solution prudente mais..." : la direction d'Anderlecht défend ses choix

16:00
"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

"La direction a insisté" : Olivier Renard balance sur l'arrivée de Danylo Sikan

15:30
Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

Incendie au Pairay : le match de Seraing postposé !

16:19
Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

14:40
"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

"Il ne s'est pas rendu compte" : quand Kenneth Bornauw lisait à Renard un message...confidentiel

14:20
1
Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

Officiel : un jeune espoir belge à l'aventure en Azerbaïdjan

15:00
"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

"Nous devons en être conscients" : comment Felice Mazzù veut faire...mieux que Diego Simeone à Bruges

14:00
Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau" Interview

Pourquoi le Standard a misé sur le jeune Charli Spoden : "Le faire jouer à Bruges n'était pas un cadeau"

13:20
Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains

Officiel : une bonne connaissance d'Yves Vanderhaeghe renforce le staff des Francs Borains

13:40
"Il deviendra un joueur de haut niveau" : le Club de Bruges a eu le nez creux

"Il deviendra un joueur de haut niveau" : le Club de Bruges a eu le nez creux

12:20
Le Barça prêt à passer à l'action pour Malick Fofana ?

Le Barça prêt à passer à l'action pour Malick Fofana ?

12:40
Quel club pour Yari Verschaeren ? Plusieurs pistes pour son grand départ

Quel club pour Yari Verschaeren ? Plusieurs pistes pour son grand départ

11:40
Des blessés embêtants de part et d'autre : les compos probables d'Union - Antwerp

Des blessés embêtants de part et d'autre : les compos probables d'Union - Antwerp

11:00
Le message de Vincent Kompany fait réagir sa direction : le président du Bayern prend la parole

Le message de Vincent Kompany fait réagir sa direction : le président du Bayern prend la parole

12:00
"C'est dans un coin de ma tête" : un Diablotin refuse 19 millions d'euros et l'Allemagne pour viser le Mondial

"C'est dans un coin de ma tête" : un Diablotin refuse 19 millions d'euros et l'Allemagne pour viser le Mondial

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved