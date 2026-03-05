Le record en danger ? Vincent Kompany perd sa machine à buts

Alors que le Bayern Munich et Harry Kane chassent tous deux un incroyable record, l'Anglais manquera le match de ce week-end.

Le titre n'a pas encore été mathématiquement conquis par le Bayern Munich, mais le doute paraît peu permis : le Rekordmeister étendra son rekord et Vincent Kompany remportera un deuxième titre de champion d'Allemagne consécutif. Les Bavarois comptent en effet 11 points d'avance sur le Borussia Dortmund à 10 journées de la fin.

Une avance telle que Kompany, d'habitude pas du genre à accorder de l'importance à ce genre de choses, s'est même permis d'évoquer un record fou : celui du nombre de buts inscrits en une seule saison de Bundesliga. C'est bien sûr le Bayern qui détient ce record, avec 101 buts. Cela date de 1971-1972.

Harry Kane battra-t-il le record de Robert Lewandowski ?

Pour battre ce record, le club bavarois, qui compte actuellement 88 buts inscrits, aura très probablement besoin que Harry Kane continue à alimenter le marquoir. L'Anglais en est à 30 buts en 24 matchs de championnat.

Mais alors que le Bayern Munich reçoit ce vendredi le Borussia Mönchengladbach, 12e, mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany : Kane ne sera pas de la partie. Le buteur anglais a pris un coup contre Dortmund et n'a repris l'entraînement que ce mercredi, soit un peu trop tard.

Pour Harry Kane lui-même, c'est aussi un contretemps, car l'ancien attaquant de Tottenham chasse également un record fou : celui de Robert Lewandowski. En 2020-2021, le Polonais avait inscrit 41 buts en une saison. Il ne restera que 9 matchs à Harry Kane pour inscrire au moins 11 buts. Impossible ? Ca ne fait pas partie de son vocabulaire...