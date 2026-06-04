"Discussions avancées avec deux candidats" : la recherche d'un nouvel entraîneur se précise à Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Discussions avancées avec deux candidats" : la recherche d'un nouvel entraîneur se précise à Anderlecht
Photo: © photonews
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Anderlecht n’a pas encore le nom de son prochain entraîneur, mais s’en rapproche. Kenneth Bornauw a confié avoir mené des discussions avancées avec deux candidats lors de la présentation du nouveau maillot, sponsorisé par Adidas.

C’est alors que des graffitis demandant le départ imminent du propriétaire Marc Coucke ont été écrits cette nuit au Lotto Park et à Neerpede que le Sporting d’Anderlecht présentait son nouveau maillot, sponsorisé par Adidas, ce jeudi.

Une présentation durant laquelle le CEO Kenneth Bornauw s’est exprimé sur la recherche d’un nouvel entraîneur, opérée par Antoine Sibierski et lui-même. "Bien sûr qu’il y a une liste restreinte, chaque équipe en a une. Mais les supporters devront patienter jusqu’au début de la saison. Et ce début est imminent", a-t-il déclaré.

La recherche d’un entraîneur se précise à Anderlecht

Interrogé sur l’avancée des négociations, Kenneth Bornauw a teasé. "Nous avons déjà eu des discussions approfondies avec deux entraîneurs", a-t-il assuré, sans dévoiler de nom.

En tant que nouveau directeur sportif, Sibierski a commencé son premier mercato au Sporting d’Anderlecht, et a du pain sur la planche s’il veut ramener le club bruxellois vers le sommet du football belge. Kenneth Bornauw se veut toutefois optimiste.

"Il travaille avec une grande méticulosité et n’hésite pas à prendre des décisions rapidement. C’est pourquoi Antoine accorde une grande importance à la réputation. S’il entend quelque chose qui ne lui plaît pas, la décision est prise sur-le-champ."

Reprise des entraînements dans moins de trois semaines

Problème pour Anderlecht, comme pour tout le monde : la Coupe du monde approche à grands pas, et les nombreux joueurs intéressants qui vont la disputer préféreront attendre la fin de leur tournoi avant de discuter.

Avec un premier tour préliminaire de Coupe d’Europe prévu le 23 juillet, pour lequel il connaîtra le nom de son adversaire le 17 juin, le RSCA n’a toutefois pas le temps d’attendre. Et encore moins avec une reprise des entraînements prévue le 22 juin... dans trois petites semaines.

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