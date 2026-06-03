Martinez lui avait brisé le coeur : Junior Edmilson tient sa revanche et découvrira enfin la Coupe du Monde

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Martinez lui avait brisé le coeur : Junior Edmilson tient sa revanche et découvrira enfin la Coupe du Monde
Photo: © photonews

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On parle beaucoup de binationaux ces derniers mois en Belgique. Nombre d'entre eux disputeront la Coupe du Monde sous d'autres couleurs que celles des Diables Rouges : c'est le cas de Junior Edmilson, qui représente désormais le Qatar.

Il y aura, à la Coupe du Monde 2026, plusieurs types de binationaux ayant décidé de représenter une autre nation que la Belgique. Ceux dont on parle le plus, ce sont naturellement ceux qui ont longtemps hésité (ou pas) entre les Diables et le pays de leurs origines, mais ont fait le choix du coeur - Noah Sadiki, Matthieu Epolo, Rayane Bounida, Zakaria El Ouahdi et bien d'autres.

Plus discrètement, Hannes Delcroix, capé une fois avec les Diables Rouges, a finalement décidé de se rendre à l'évidence et a accepté de devenir international haïtien. L'ex-Anderlechtois est né à Haïti, et a donc toujours eu la possibilité de représenter la petite nation caribéenne. 

Mais il existe un troisième cas de figure : un joueur représentera les couleurs non pas de la Belgique ou de son "autre" pays (le Brésil), mais bien d'une tierce nation dont il est devenu citoyen. Junior Edmilson, l'ancien ailier du Standard, ira à la Coupe du Monde 2026 avec le Qatar, 8 ans après que Roberto Martinez lui ait brisé le coeur en ne l'emmenant pas en Russie.

Roberto Martinez avait fait miroiter les Diables à Edmilson

Flashback : en 2018, Edmilson Jr marche sur l'eau avec le Standard. Il y a 8 ans, à quelques jours de la liste des 23 de Roberto Martinez pour la Coupe du Monde en Russie, nous écrivions même que le Belgo-Brésilien avait toutes les raisons de croire à une sélection pour la grand-messe du football mondial. Ses concurrents n'étaient pas en forme : Nacer Chadli, avant de devenir le héros de tout un pays, restait sur une saison quasi-blanche et sa présence potentielle était critiquée, et derrière, c'était le néant pour servir de doublure à Carrasco.



Martinez ne reprendra finalement pas Edmilson mais confirmera que le Rouche était tout proche du groupe. Puis, surprise énorme : plutôt que de signer à Porto (dont il était apparemment proche) ou dans un autre grand club européen, Junior opte pour... le Qatar. Alors qu'il a toute sa carrière devant lui, Edmilson Jr choisit l'argent du Moyen-Orient. On se dit alors que c'est fini pour lui chez les Diables Rouges.

Mais Roberto Martinez continue de faire miroiter une sélection à Junior Edmilson : en 2020, il se rend au Qatar pour rencontrer le joueur, qui brille avec Al-Duhail dans un championnat très faible. Sauf qu'en coulisses, quelque chose se prépare. Dès la signature d'Edmilson Jr au Qatar, on le soupçonnait : la minuscule nation du Golfe prépare "sa" Coupe du Monde, et envisage donc de naturaliser de nombreux joueurs évoluant dans son championnat. Au final, la réalité sera plus nuancée, la FIFA empêchant le Qatar de naturaliser des joueurs à la pelle, et Junior Edmilson ne sera d'ailleurs pas présent dès 2022. 

Edmilson Jr rêve d'un premier but avec le Qatar

Et pour cause : il aurait fallu 5 ans de présence sur le territoire à l'ex-Rouche pour être naturalisé... et il n'en compte que 4 et 4 mois en novembre 2022, au moment de la sélection pour le Mondial. Ce n'est toutefois qu'une question de temps. En septembre 2024, enfin, Junior Edmilson endosse le maillot qatarien pour la première fois, en qualifications pour la Coupe d'Asie, face à la Corée du Nord.

Depuis, le Liégeois comptabilise 15 sélections avec le Qatar. Il n'a pas encore eu l'impact attendu avec sa nouvelle "nation", n'ayant pas encore inscrit le moindre but, mais en club, il est déjà une légende à Al-Duhail (62 buts et 53 assists en 183 matchs). Huit ans après avoir eu le coeur brisé par Roberto Martinez, il vivra enfin une Coupe du Monde, et espère bien y inscrire son premier but en équipe nationale, avec le Qatar plutôt que la Belgique...

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