Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: Theate
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Theate
Arthur Theate ouvert à un départ de Francfort cet été : voici où il pourrait signer
Arthur Theate serait ouvert à un départ de l'Eintracht Francfort cet été, comme le rapporte l'expert du mercato Sacha Tavolieri. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 03/06