"Le destin a décidé de nous séparer" : un joueur du Standard annonce lui-même son départ

L’information a été officialisée... par Teddy Teuma lui-même. L’international maltais ne sera plus un joueur du Standard la saison prochaine. Son contrat de cinq mois n’a finalement pas été prolongé.

C’était avec l’espoir de recevoir le boost nécessaire dans la course aux Champions Play-Offs que le Standard accueillait Teddy Teuma l’hiver dernier. L’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise ne rentrait plus trop dans les plans à Reims, mais avait encore joué plusieurs matchs peu avant sa venue et était en forme.

Cela n’a jamais été le cas au Standard, où l’international maltais s’est occasionné une rupture de la cuisse après son troisième match, puis une nouvelle blessure avec sa sélection nationale alors qu’il s’apprêtait à faire son retour pour le début des Europe Play-Offs.

Revenu pour les quatre derniers matchs, Teuma n’a finalement jamais eu l’apport escompté, alors que le Standard devait se poser la question de la prolongation de son contrat de cinq mois, qui expire donc ce 30 juin 2026. Une question sur laquelle la direction sportive des Rouches a longtemps hésité.

Teddy Teuma annonce lui-même son départ du Standard

Et alors que la réponse n’avait pas encore été officiellement communiquée par le Matricule 16, c’est Teddy Teuma lui-même qui l’a annoncée sur ses réseaux sociaux. "Chers Rouches, le destin a décidé de nous séparer. Nous n’avons pas eu le temps de nous découvrir complètement, mais en cinq mois, vous avez su me toucher et m’inculquer les valeurs de ce que représente le Standard de Liège", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

"Je suis fier d’avoir porté vos couleurs. Merci pour l’accueil et le soutien chaleureux que vous m’avez apporté. Je serai à jamais l’un des vôtres. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et il est temps pour moi de me tourner vers un autre projet", a conclu Teddy Teuma. Projet qui ne semble pas encore défini, bien que l’Antwerp ait émis un début d’intérêt en fin de saison.



