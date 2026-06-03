De la D1B à la Pro League : Saint-Trond s'offre un buteur prometteur

Saint-Trond s'offre le jeune attaquant Frédéric Soèllé. Un premier renfort indispensable pour reconstruire l'équipe, qui va perdre de nombreux cadres cet été. Le STVV va jouer les barrages d'Europa League.

Grâce à sa troisième place dans les Champions' Play-Offs, Saint-Trond disputera les barrages de l'Europa League dans les prochains mois. Pour aborder ce rendez-vous européen avec ambition, les Canaris devront compenser plusieurs départs attendus au sein de leur noyau. Selon Het Belang van Limburg, Frédéric Soèllé va rejoindre le STVV.

La première recrue estivale de Saint-Trond

L'attaquant de 20 ans était au Stayen ce mercredi. Des discussions étaient au programme et les traditionnels tests médicaux et physiques auraient été effectués. L'officialisation de son arrivée devrait intervenir dans les prochains jours. Saint-Trond devra verser une indemnité de transfert au RWDM Brussels pour conclure l'opération. Le club bruxellois a besoin de cet argent parce qu'il se bat contre de gros problèmes de licence.

Cette saison, Soèllé a pu s'aguerrir et grignoter du temps de jeu en prêt du côté du RFC Liège. Il a grimpé les échelons petit à petit jusqu'à devenir indispensable devant, avec 7 buts marqués en 24 matchs de D1B. Sa valeur marchande est estimée à 250 000 euros par le site Transfermarkt.

Des cadres vont quitter le club cet été

Saint-Trond devra composer avec plusieurs départs. Muja va retourner à Samsunspor au terme de son prêt. Yamamoto poursuivra sa carrière à Fribourg. Goto (Anderlecht) et Ito ne seront plus présents la saison prochaine. Taniguchi prendra sa décision après la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le futur coach du STVV



Wouter Vrancken, l'ancien entraîneur du club, a quitté son poste après avoir réalisé du bon travail. Frédéric De Meyer devrait le remplacer selon le média flamand. Saint-Trond entame un nouveau cycle et devra construire un groupe capable de répondre présent en championnat comme sur la scène européenne. L'arrivée de Soèllè pourrait n'être que la première d'une longue série cet été.