Un transfert à 5 millions d’euros : l’Union Saint-Gilloise très proche de sa deuxième recrue de l’été

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un transfert à 5 millions d’euros : l’Union Saint-Gilloise très proche de sa deuxième recrue de l’été
Photo: © photonews

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L'Union Saint-Gilloise serait sur le point d'enrôler un autre défenseur central après Nikki Havenaar, en la personne d'Ondrej Kricfalusi. Le signe que Kevin Mac Allister et/ou Fedde Leysen pourraient quitter le Parc Duden ?

Le mercato de l’Union Saint-Gilloise est déjà bien lancé. Les Unionistes ont enregistré l’arrivée d’un premier défenseur central, Nikki Havenaar, en provenance du SV Ried, contre une indemnité de 400.000 €.

Une recrue qui culmine à deux mètres de haut et qui devrait compenser le départ de Christian Burgess, dont le contrat n’a pas été renouvelé. Guillaume François, quant à lui, a mis un terme à sa carrière. Mais malgré l’arrivée du Japonais aux origines néerlandaises, l’Union Saint-Gilloise mènerait des discussions avancées avec un autre défenseur central.

Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, les vice-champions de Belgique pourraient en effet enrôler Ondřej Kričfaluši, un Tchèque de 22 ans, ancien international espoirs (17 matchs avec les U21), qui évolue au Baník Ostrava, qui l’avait acheté contre un peu plus de deux millions d’euros au Slavia Prague, où il a été formé, en septembre 2025.

Encore un défenseur central à l’Union... signe d’un autre départ ?

Un arrière central de formation, donc, qui serait également capable d’évoluer en qualité de milieu défensif et dont la valeur marchande est estimée à 3,5 millions d’euros par le site de référence Transfermarkt. Son "record" est de quatre millions d’euros, en mars.

Toujours selon Het Nieuwsblad, l’Union devrait cependant devoir débourser jusqu’à cinq millions d’euros pour s’attacher ses services, Ondřej Kričfaluši étant encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2029 à Ostrava.

Cela semble néanmoins signifier que l’Union Saint-Gilloise pourrait perdre un autre défenseur central pendant l’été. Pour rappel, Fedde Leysen avait été annoncé par certains médias du côté de l’Italie l'été dernier et au mois de janvier et les rumeurs sont en train de reprendre de plus belle, tandis que Kevin Mac Allister est évalué à 12 millions d’euros et attire l’attention de plusieurs clubs.

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