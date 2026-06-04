Arthur Theate ouvert à un départ de Francfort cet été : voici où il pourrait signer

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Arthur Theate ouvert à un départ de Francfort cet été : voici où il pourrait signer
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Arthur Theate serait ouvert à un départ de l'Eintracht Francfort cet été, comme le rapporte l'expert du mercato Sacha Tavolieri.

Arthur Theate est actuellement concentré sur la Coupe du monde, qui débutera le 15 juin prochain face à l’Égypte pour la Belgique. Mais en coulisses, des choses se trameraient. Le Belge serait en tout cas ouvert à quitter le club de Bundesliga qu'il avait rejoint en février 2025 en provenance du Stade Rennais pour 13 millions d'euros.

Arthur Theate vers un transfert en Angleterre ou en Italie ? 

Sa valeur marchande est désormais estimée à 17 millions d'euros selon Transfermarkt et un transfert cet été est bien possible. Bournemouth et Nottingham Forest auraient déjà manifesté leur intérêt. Mais ce n'est pas tout, Arthur Theate serait aussi bien apprécié en Italie grâce à son passage réussi du côté de Bologne lors de la saison 2021-2022, où il avait disputé 31 matchs toutes compétitions confondues. Un transfert dans un club de Serie A pourrait aussi alors être une option.

Le contrat d'Arthur Theate à Francfort court actuellement jusqu'au 30 juin 2029. Il n'est donc pas dans la précipitation puisqu'il a encore un contrat de longue durée devant lui.

Le natif de Liège a disputé un total de 33 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026. Il a régulièrement été titulaire, mis à part entre mi-février et mi-mars où il a souffert d'une blessure au ménisque. Cette saison, il s'est montré décisif en plantant un but contre Cologne lors de la 11e journée de championnat, mais aussi en délivrant une passe décisive ensuite lors de la 12e journée.

Arthur Theate pourrait faire monter sa cote au Mondial 2026


Cet été, Arthur Theate pourrait encore faire monter sa cote sur le marché des transferts s'il venait à réaliser une grande Coupe du monde. Avec la Belgique, il est presque assuré d'une place de titulaire et pourrait alors en profiter pour montrer toute l'étendue de son talent.

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