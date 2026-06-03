Une belle opportunité pour Anderlecht ? Dortmund prêt à vendre Julien Duranville, mais à une seule condition

Julien Duranville a retrouvé du temps de jeu en Suisse. Le Borussia Dortmund veut s'en séparer cet été avec une clause de rachat et Anderlecht pourrait en profiter.

En 2023, Julien Duranville a quitté Anderlecht pour rejoindre le Borussia Dortmund. En Allemagne, le jeune belge a passé presque toutes ses saisons à l'infirmerie ou sur le banc de touche. Ses anciens entraîneurs ne l'ont pas fait jouer, ou alors très peu. En janvier, il a décidé de partir en prêt au FC Bâle pour gagner du temps de jeu dans un championnat un peu moins relevé.

De zéro à seize matchs

L'ailier a pu rejouer au football en Suisse. Il a passé la première partie de la saison avec zéro minute en Bundesliga, mais a ensuite enchaîné 16 matchs de championnat. Il a marqué deux buts et a donné une passe décisive. Ce prêt lui a permis de reprendre confiance.

Le Borussia Dortmund veut le vendre, mais à une seule condition

Le journal allemand BILD a révélé le plan de Dortmund : le club allemand est prêt à vendre Julien Duranville cet été, mais à condition d'inclure une option de rachat dans l'accord. Si cette clause n'est pas acceptée par l'acheteur, Dortmund privilégiera un nouveau prêt pour garder le contrôle sur l'avenir du joueur.

Un retour à Anderlecht pour se relancer ?

Anderlecht pourrait profiter de la situation. Le club bruxellois suit l'évolution de son ancien joueur, qui n'est pas un contre un retour à la maison. Mais avant d'aller plus loin, Antoine Sibierski, le nouveau directeur sportif, devra se positionner sur la clause de rachat exigée par Dortmund et voir si ça colle avec son projet.



Sa cote a perdu de la valeur au fil des dernières saisons et est passée à 6,5 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Duranville est sous contrat jusqu'en juin 2028. Un montant inférieur aux 8,5 millions d'euros déboursés par Dortmund pour l'arracher à Anderlecht en 2023.