"Je suis content qu'il ait rejoué et marqué, mais..." : l'état de forme d'un Diable Rouge inquiète

Les Diables Rouges ont réussi leur premier test face à la Croatie, mais Hein Vanhaezebrouck retient l'impact des remplaçants.

Les Diables Rouges ont remporté leur premier match amical en vue de la Coupe du monde, en s'imposant 0-2 sur la pelouse de la Croatie. La Belgique ressort de cette rencontre avec plusieurs certitudes et quelques belles promesses, parmi lesquelles l'apport du jeune Matias Fernandez-Pardo.

Fernandez-Pardo impressionne dès ses premières minutes avec la Belgique

L'attaquant du LOSC a opté pour la Belgique et a eu du temps de jeu contre la Croatie, pour sa toute première sélection. "J'ai trouvé son entrée au jeu fantastique", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad. "Il a mis la pression, même sur le gardien, il a tenté sa chance, provoqué des erreurs, demandé des ballons en profondeur, et même un ballon perdu, il l'a récupéré grâce à sa vitesse."

"Il a initié une superbe action avec Lukaku, puis n'a pas été servi en retour. Il a montré qu'il pouvait apporter quelque chose. Et ça n'avait rien à voir avec Romelu Lukaku."

Lukaku marque, mais ne convainc pas encore...

Le meilleur buteur de notre équipe nationale n'a pas impressionné face à la Croatie, selon Vanhaezebrouck. Le dernier match amical contre la Tunisie sera important pour lui. "Apparemment, Lukaku a joué vingt bonnes minutes . Désolé, ce n'est pas vrai. Je suis content qu'il ait rejoué et marqué, mais cette entrée a démontré qu'il a du travail", poursuit-il.

Lire aussi… "Après le premier tour, il sera à 100%" : le kinésithérapeute de Romelu Lukaku optimiste pour le Diable Rouge›

C'est tout à fait normal et il fallait s'y attendre. Après une longue absence, il a besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. Au cours de ce mois, il devra continuer à progresser et à franchir des étapes. Cela ne se fera pas en le préservant, mais en travaillant intensément avec lui afin qu'il soit prêt pour les rendez-vous les plus importants, à partir du 1er juillet.", conclut Vanhaezebrouck.