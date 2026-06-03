Un grand moment pour Ali Maamar... dont Anderlecht peut aussi se réjouir

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Un grand moment pour Ali Maamar... dont Anderlecht peut aussi se réjouir

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Ali Maamar a fait ses débuts avec l'équipe A du Maroc. Une bonne surprise pour le latéral du RSC Anderlecht.

Vous ne rêvez pas : non, Ali Maamar (21 ans) n'a pas été repris par Mohamed Ouahbi pour la Coupe du Monde 2026. Le vivier des Lions de l'Atlas est conséquent et la concurrence au poste du jeune anderlechtois trop relevée pour qu'il se taille une place parmi les 26. Mais par un heureux concours de circonstances, il a tout de même pu porter le mailllot du Maroc pour la première fois.

Rappel : Ali Maamar a, depuis bien longtemps, opté pour l'équipe nationale du Maroc plutôt que pour la Belgique. International belge U17, il a ensuite rapidement décidé de représenter le pays de ses parents plutôt que celui où il est né, et n'en a jamais fait mystère ni essayé de faire planer un faux suspens sur son avenir. Avec 28 caps pour les U20 marocains et une victoire en Coupe du Monde U20, il y a même vécu de beaux moments.

C'est d'ailleurs avec ces U20 que Ali Maamar a noué une belle relation avec Mo Ouahbi, alors sélectionneur des Lionceaux de l'Atlas (et qu'il avait bien sûr déjà côtoyé à Neerpede). C'est donc une demi-surprise que Ouahbi, désormais sélectionneur du Maroc, l'ait appelé en renfort pour le match contre Madagascar. Achraf Hakimi a en effet rejoint la sélection en retard suite à la finale de la Champions League (comme Leandro Trossard avec les Diables Rouges).

Anderlecht peut se frotter les mains

Et cette sélection "pour faire nombre" n'aura pas été que symbolique : à la 65e minute, Ali Maamar a vécu un grand moment en montant au jeu pour Anass Salah-Eddine. Les supporters du Maroc ont été surpris de découvrir l'Anderlechtois, assez méconnu au pays, mais Maamar a disputé 20 minutes assez positives, même si assez étonnamment, il est ressorti à la 85e minute. Peut-être suite au carton rouge adverse, que Ouahbi a vu comme une opportunité de brièvement tester un nouveau système.

Du côté du RSC Anderlecht, en tout cas, on ne peut que se réjouir de voir Ali Maamar officiellement devenir international marocain. Déjà évalué à 2 millions d'euros, le polyvalent latéral se met ainsi encore plus en valeur aux yeux des observateurs étrangers. L'hiver dernier, après le titre mondial des U20 marocains, Anderlecht envisageait déjà de profiter de ce statut pour monnayer Maamar à un prix intéressant. 

Car au RSCA, on a longtemps douté de la capacité d'Ali Maamar à s'imposer. S'il a réussi de bons Playoffs sur le plan statistique (trois passes décisives), il semble tout de même un peu juste, et le public n'en raffole pas. Maamar fait partie des quelques joueurs à avoir régulièrement été pris pour cible par le Lotto Park cette saison lors de ses passes en retrait ou temporisations hésitantes. 

On ignore ce qu'Antoine Sibierski a pensé d'Ali Maamar depuis son arrivée. Il a dû en apprécier la mentalité, mais le nouveau directeur sportif est aussi du genre à trancher dans le vif s'il estime qu'un joueur n'est pas assez bon. Maamar est l'un des rares joueurs du noyau à pouvoir rapporter quelques millions sans représenter une grosse perte sportive. Reste aussi à savoir ce que le futur entraîneur des Mauves en pensera. 

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