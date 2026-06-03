Un retournement de situation pour Anderlecht ? Cédric Hatenboer pourrait rebattre les cartes

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Un retournement de situation pour Anderlecht ? Cédric Hatenboer pourrait rebattre les cartes
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Malgré une offre venue des Pays-Bas, Cedric Hatenboer souhaite revenir à Anderlecht. Le milieu de terrain veut profiter du changement d'entraîneur pour gagner sa place.

Sauf surprise, Cedric Hatenboer retournera à Anderlecht cet été. Le milieu de terrain était prêté à Telstar, qui dispose de quelques jours pour activer son option d'achat. Celle-ci s'élève à 2,5 millions d'euros, un montant trop élevé pour le club néerlandais.

Telstar doit rapidement trancher pour Hatenboer

Telstar aimerait conserver Hatenboer, mais le club ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour lever seul l'option d'achat. Telstar cherche un autre club néerlandais prêt à débourser les 2,5 millions d'euros demandés. L'idée serait de récupérer une partie de cette somme grâce à un accord conclu à l'avance avec ce club.

Mais Telstar ne prendra aucun risque. Le club ne sortira pas 2,5 millions d'euros sans être certain qu'un autre club rachètera Hatenboer dans la foulée.

Sous Besnik Hasi, le milieu n'entrait pas dans les plans de l'équipe première. Mais avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, la situation pourrait évoluer. Le Néerlandais aura une nouvelle chance de convaincre et de gagner sa place.

Hatenboer veut revenir


Selon la Dernière Heure, Hatenboer veut revenir à Anderlecht cet été et se battre pour une place dans l'équipe. Le milieu de terrain avait du mal à trouver sa place avec Hasi. Malgré l'intérêt du FC Utrecht, le Néerlandais ne souhaite pas rester aux Pays-Bas. Son objectif est de convaincre Anderlecht et de s'imposer en Pro League.

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