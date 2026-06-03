Les Léopards ont fait rugir Sclessin : le Congo manque le coche dans une ambiance des grands soirs

C’est dans une superbe ambiance que s’est déroulée la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Danemark, ce mercredi soir à Sclessin. Une rencontre au terme de laquelle les deux équipes se sont malheureusement quittées dos à dos, sans inscrire le moindre but.

Voici le texte corrigé (orthographe, grammaire, ponctuation et accords uniquement, sans reformulation ni modification de la mise en forme) :

Même rempli, le stade de Sclessin ne résonne pas souvent aussi fort que ce mercredi soir. L’enceinte du Standard de Liège, pratiquement comble pour l’occasion (23.043 supporters présents), accueillait la rencontre amicale entre la République démocratique du Congo et le Danemark d’un certain Brian Riemer.

Les supporters des Léopards ont fait rugir Sclessin

Qualifiés pour leur première phase finale de Coupe du monde en 52 ans, les Léopards ont presté dans un stade entièrement acquis à leur cause, à l’exception de la poignée de supporters danois située juste à la gauche de notre tribune de presse qui, elle aussi, recensait sa plus haute affluence de la saison.

Car si la feuille de match de la FIFA présentait une rencontre entre le Danemark et la RDC, c’est bien dans le stade national à Kinshasa que l’on avait l’impression de se trouver. Il suffisait de se balader dans les rues de Liège cet après-midi, et dans le quartier de Sclessin peu avant la rencontre, pour s’en rendre compte. En avant-match, l’ambiance mise par le petit showcase du rappeur local « Naza » l’a également confirmé.

Pas énormément de "Belgicains" au coup d’envoi

C’est donc presque comme à la maison que le Congo lançait sa préparation à la Coupe du monde. Mais à notre grand dam, suiveurs du football belge, le sélectionneur Sébastien Desabre avait décidé de laisser bon nombre de têtes connues sur le banc : régional de l’étape, Matthieu Epolo n’a pas débuté, au même titre que Noah Sadiki, Théo Bongonda et Joris Kayembe.





Dans le onze, Ngal’Ayel Mukau et Chancel Mbemba, clairs vainqueurs à l’applaudimètre, mais aussi Cédric Bakambu, Yoane Wissa et Arthur Masuaku. Côté Danemark, Joakim Maehle, Rasmus Hojlund et Christian Eriksen étaient titularisés, comme Patrick Dorgu et Pierre-Emile Hojbjerg. Andreas Jungdal, portier de Westerlo, était quant à lui sur le banc.

L’imprécision du Congo contre un Danemark à réaction

Dès l’entame, la ferveur congolaise s’est une nouvelle fois fait ressentir à chaque remontée de balle de la sélection. Sclessin s’est enflammé toutes les quelques minutes, mais il a souvent manqué de la justesse et des bons choix dans le dernier geste du Congo pour le faire vibrer pour de bon. Comme si l’émotion l’emportait sur la raison. Cédric Bakambu aurait pu le faire à la 25e minute, mais, lancé dans la profondeur par Yoane Wissa, il a manqué son face-à-face contre le portier de Chelsea Jorgensen.

De son côté, le Danemark a réalisé cinq bonnes premières minutes, avant de souffrir pendant une demi-heure. Les hommes de Brian Riemer ont néanmoins réagi avant la pause et se sont procuré trois belles occasions : Adam Daghim a manqué le cadre depuis le rectangle, tandis que Mpasi était tout heureux de voir un envoi lointain s’échouer sur son poteau (35e), puis celui d’Eriksen en faire de même (37e). 0-0, le score lorsque Lothar D’Hondt a renvoyé les vingt-deux acteurs au vestiaire.

Les Danois abonnés au cadre de Mpasi

Après quinze minutes de pause une nouvelle fois passées sous le rythme de l’ambiance congolaise, celle-ci ayant d’ailleurs été suivie par les supporters danois, la deuxième période a débuté avec un seul changement, Dorgu cédant sa place à Osula pour les "visiteurs". Et il n’a fallu que quelques minutes après la reprise pour voir le Danemark toucher le cadre pour la troisième fois. Cette fois via le capitaine Pierre-Emile Hojbjerg, d’une frappe lointaine sur la latte (53e).

Dans la foulée, c’était au tour de Sébastien Desabre de réaliser ses premiers changements, ce qui nous a permis de voir deux autres joueurs bien connus dans notre championnat monter sur la pelouse : Joris Kayembe et Noah Sadiki, lui aussi en très bonne position au jeu de l’applaudimètre. Deux hommes qui ont amené de la vivacité, à commencer par Joris Kayembe sur son côté gauche, mais qui n’ont pas réglé les imprécisions des Léopards, toujours aussi maladroits dans le dernier geste.

La RDC devra se régler à la finition, ce Danemark n’avait rien à faire au Mondial

La 72e minute de cette rencontre nous a offert un nouvel aperçu de ce constat. Bien lancé dans la profondeur, le remplaçant de Cédric Bakambu, Simon Banza, était parvenu à se jouer de Filip Jorgensen, mais a trop tardé avant de frapper et a vu un défenseur danois couper la trajectoire de son ballon. Malgré les poteaux du Danemark, la RDC aurait probablement dû remporter cette rencontre, mais elle s’est systématiquement loupée dans le dernier geste.

Ce score de 0-0 n’en demeure pas moins un résultat honorable pour le Congo, contre une équipe de Brian Riemer qui, malgré ses trois envois sur les poteaux suite à des exploits individuels, n’en a pas mené large et qui a montré pourquoi elle ne s’était pas qualifiée pour la Coupe du monde. Un Mondial où les Léopards affronteront successivement le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan lors de la phase de poules, et où le rêve de se qualifier pour les seizièmes de finale sera plus que jamais permis.

La technique de Congo - Danemark

RD Congo 0-0 Danemark

Affluence : 23.043

Arbitre : Lothar D’Hondt.

Les buts : /

Carte jaune : Maehle.

Danemark : Jorgensen – Kristensen, Christensen (57e Andersen), Provstgaard (81e Hogsberg), Maehle – Jensen, Hojbjerg (57e Froholdt), Eriksen (74e Gronbaek) – Daghim, Hojlund (74e Hogh), Dorgu (46e Osula).

RD Congo : Mpasi – Kalulu (87e Wan-Bissaka), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi – Mukau (69e Pickel), Moutoussamy – E. Kayembe (55e Sadiki), Wissa (87e Mbuku), Masuaku (55e J. Kayembe) – Bakambu (69e Banza).