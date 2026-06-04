Ils l’ont fait : la Belgique bat la France et va jouer la finale de l’Euro U17 pour la première fois !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Ils l’ont fait : la Belgique bat la France et va jouer la finale de l’Euro U17 pour la première fois !
Photo: © photonews
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Un but de Jayden Onia Seke avant la pause, un autre d'Ilyas Benktib au retour des vestiaires : la Belgique U17 élimine l'Equipe de France et se qualifie pour la finale du championnat d'Europe U17. Les Diablotins affronteront le vainqueur d'Italie - Espagne.

Malgré leur défaite inaugurale face à l’Espagne, les U17 belges ont remporté le groupe A du championnat d’Europe qui se déroule à Tallinn, en Estonie, grâce à la victoire de la Croatie, que la Belgique avait battue, contre l’Espagne lors du dernier match.

Les Diablotins ont donc affronté le deuxième du groupe B dans cette compétition ne comprenant que huit nations en demi-finales... la France, battue par l’Italie, qui n’avait pas perdu de match. Les retrouvailles de l’année dernière, où les Bleuets s’étaient imposés 3-2.

Cette fois, les hommes désormais entraînés par Sven Vermant et non Bob Browaeys sont bien mieux entrés dans leur rencontre et ont ouvert le score dès la 25e minute via Jayden Onia Seke, d’un bel exploit individuel après un centre de Jelle Driessen. La France a ensuite pris les choses en main, mais la Belgique est parvenue à garder les commandes, notamment grâce à son portier Mattis Seghers.



La Belgique en finale de l’Euro U17

En début de seconde période, c’est même le but du break qui est un peu tombé de nulle part pour les Diablotins, grâce à Ilyas Benktib, d’un magnifique lob après un long dégagement de Seghers et une belle erreur dans la défense française.

L’attaque tricolore, par contre, s’est réveillée et a réduit l’écart pratiquement dans la foulée, via Aron Gadou. Et malgré une très grosse pression dans les dernières minutes (12 tirs à 1 pour la France sur l’ensemble de la deuxième mi-temps), la Belgique a tenu son avantage d’un but pour s’imposer face à son voisin et rejoindre la finale de ce championnat d’Europe U17 pour la première fois de son histoire.

Une finale où elle affrontera le vainqueur d’Italie - Espagne, et qui pourrait donc donner des retrouvailles avec la Roja. La demi-finale a lieu à 19h00, tandis que la finale se déroulera le dimanche 7 juin.

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