Christian Burgess à Genk ? Hayen ne dirait pas non : "C'est le type de joueur que nous pourrions utiliser"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Christian Burgess à Genk ? Hayen ne dirait pas non : "C'est le type de joueur que nous pourrions utiliser"

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Christian Burgess est à la recherche d'un nouveau défi après l'annonce de son départ de l'Union SG. Nicky Hayen ne serait pas contre l'idée de l'accueillir au KRC Genk, mais cela semble évidemment peu probable.

Avec le départ annoncé de Christian Burgess, un nom intéressant arrive sur le marché des transferts. Le défenseur anglais de 34 ans s’est imposé ces dernières années comme l’un des visages forts de l’Union SG et a joué un rôle important dans l’ascension du club bruxellois.

Grâce à son expérience, son leadership et sa mentalité de gagnant, il n’est pas surprenant que plusieurs clubs suivent sa situation de près. Burgess conserve d’ailleurs une valeur marchande importante. Selon Transfermarkt, celle-ci est actuellement estimée à environ deux millions d’euros.

Dans un podcast du Belang van Limburg, le nom de Burgess a été associé au KRC Genk. L’entraîneur Nicky Hayen a été interrogé sur la possibilité de voir le défenseur devenir une option intéressante pour les Limbourgeois.

"C’est clairement le type de joueur que nous pourrions utiliser : un gagnant, un joueur agaçant sur le terrain, mais une personne agréable en dehors", a déclaré l'ancien entraîneur de Bruges. Il a ainsi surtout souligné la personnalité et la mentalité du défenseur, des qualités souvent mises en avant lorsque ses coéquipiers ou ses adversaires parlent de Burgess.

Nikcy Hayen est même allé encore plus loin : "C’est le genre de joueur que l’on préfère avoir dans son équipe plutôt que de devoir affronter."

Des doutes sur la compatibilité sportive

"Je pense qu’il a d’autres plans que de venir au KRC Genk, sinon il serait resté à l’Union SG", a ajouté l’entraîneur.

La question se pose aussi de savoir si le défenseur expérimenté correspondrait parfaitement au style de jeu de Genk. Burgess excelle surtout dans une défense bien organisée, tandis que Genk évolue généralement plus haut sur le terrain et laisse plus d’espace dans le dos de sa défense. Cela demande d’autres qualités aux défenseurs centraux.

Un départ financièrement intéressant à l’étranger en vue

Même si des clubs belges manifesteront sans doute leur intérêt, il semble probable que Burgess privilégie un défi financièrement intéressant. L’Anglais s’est particulièrement mis en évidence ces dernières années et peut donc compter sur un intérêt venu de l’étranger.

Récemment, Middlesbrough a été cité comme possible destination. Les prochaines semaines permettront de savoir où le défenseur expérimenté poursuivra sa carrière.

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