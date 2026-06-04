Diego Moreira veut saisir sa chance : "Je suis prêt à montrer au coach qu'il peut avoir confiance en moi"

Diego Moreira s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi matin, à quelques jours de disputer sa toute première Coupe du monde.

Il s'est montré très fier de jouer pour la Belgique : "C’est un honneur pour moi d’être ici et de représenter son pays à un tel événement. Tous les enfants rêvent de disputer une Coupe du monde et je vais pouvoir le faire à 21 ans. Pour moi et ma famille, ça représente beaucoup."

"Je viens pour acquérir de l’expérience et de la maturité. Je vais essayer de gratter un maximum de choses. Tout ce que je vais pouvoir gratter, je vais le gratter et je vais montrer le maximum pour que le coach voie qu'il peut avoir confiance en moi", a-t-il ajouté.

Diego Moreira espère évidemment avoir du temps de jeu, au Mondial, lui qui n'a jamais été titulaire avec les Diables Rouges. Ambitionne-t-il d'être titulaire ? "Chaque joueur a envie de jouer chaque match. Dans les entraînements, il faut juste montrer que tu es disponible et donner ton maximum. C'est ce que je fais. Quand l'entraîneur décidera, je me donnerai à fond."

Diego Moreira très fier de représenter la Belgique

Comment a-t-il vécu sa sélection pour la Coupe du monde 2026 ? "Je n'étais pas au courant que j'allais être appelé, mais c'était un moment extraordinaire que j'ai pu partager avec une partie de ma famille et mes amis. J'étais choqué et très heureux." Le joueur belge avait d'ailleurs partagé une vidéo sur Instagram au moment où il a appris qu'il était repris pour disputer le Mondial 2026 avec la Belgique.

La Belgique a évolué dans un système différent de d'habitude face à la Croatie en match amical mardi. Les hommes de Rudi Garcia ont évolué dans une sorte de 3-5-2. Un système qui pourrait convenir à Diego Moreira ? "Je peux bien me sentir sur le flanc gauche comme sur le flanc droit dans le même système que contre la Croatie, oui. Je pense que j'ai eu la chance de jouer avec mon club dans plusieurs systèmes, donc le dernier système avec lequel on a joué pourrait effectivement me correspondre."

Le père de Diego Moreira, Almani Moreira, ancien joueur du Standard de Liège notamment, n'a jamais disputé de Coupe du monde ou d'Euro. Le Diable Rouge a-t-il alors charrié son papa quand il a appris qu'il disputerait le Mondial ? "Je n’ai pas charrié mon père quand j’ai été convoqué pour la Coupe du monde. Ce tournoi, je le joue pour moi, mais aussi pour toute ma famille, notamment mon grand-père, mon père et ma mère. Je n'ai pas eu le temps de le charrier encore. Je ne réalise pas encore où je vais aller. Il était très content, voir son fils de 21 ans aller à une Coupe du monde, cela ferait plaisir à n'importe qui."