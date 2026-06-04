Un simple emoji : Noa Lang répond à une rumeur sur son avenir

Malgré un contrat courant jusqu'en 2030, l'avenir de Noa Lang à Naples est incertain. Le Néerlandais, qui n'a jamais convaincu Antonio Conte, pourrait être l'un des dossiers à suivre cet été.

Noa Lang a longtemps été l’un des principaux noms cités dans les rumeurs de transfert l’été dernier. Après de nombreuses négociations, l’ancien joueur du Club de Bruges a quitté le PSV pour rejoindre le Napoli.

L’attaquant de 26 ans a signé un contrat jusqu’en 2030 en Italie. Les Partenopei avaient déboursé 25 millions d’euros pour l’arracher au club d'Eindhoven. Mais le Néerlandais n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à Naples.

Antonio Conte n’était pas fan de Noa Lang

Antonio Conte n’appréciait pas vraiment le style de jeu de Noa Lang. L’ancien entraîneur de Naples lui reprochait également de ne pas assez travailler à l’entraînement pour prétendre à une place de titulaire. Ces derniers mois, Noa Lang évoluait en prêt à Galatasaray. Le club turc disposait d’une option d’achat, mais a finalement décidé de ne pas la lever. Il va donc revenir à Naples.

Si un départ est envisagé (ce qui n'est pas confirmé), il aura l’occasion de se montrer aux clubs intéressés lors de la Coupe du monde. L’Espanyol a récemment été cité comme club intéressé. Une rumeur à laquelle le joueur a lui-même réagi avec un smiley rire aux larmes sur Instagram. Cela ne semble donc pas très concret.