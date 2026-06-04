Le noyau dur d’Anderlecht menace d’interrompre tous les matchs tant que le club ne sera pas vendu !

La crise a atteint un nouveau point bas à Anderlecht. Alors que, ces dernières semaines, les protestations des groupes de supporters étaient plutôt silencieuses, le dernier message du noyau dur est beaucoup plus explicite. Pour eux, la coupe est pleine, et le responsable se nomme Marc Coucke.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des anonymes se sont rendus à la fois au Lotto Park et au centre d’entraînement de Neerpede. Ils y ont laissé un message clair à l’attention du propriétaire du Sporting d'Anderlecht. Sur les murs de Neerpede est notamment apparu le texte : "Sois noble et casse-toi. Coucke buiten."

Un nouveau signe que la frustration d’une partie des supporters a atteint son point d’ébullition. Anderlecht en est désormais à neuf ans sans trophée et, pour beaucoup, la coupe est pleine. La finale de Coupe perdue contre l’Union a été pour nombre d’entre eux la dernière grande déception d’une longue série de désillusions sportives.

Marc Coucke dans le viseur

Au sein du noyau dur des supporters, le sentiment est que, depuis l’arrivée de Coucke, le club est surtout marqué par l’instabilité. Entraîneurs, directeurs sportifs et dirigeants sont passés les uns après les autres, tandis que les résultats ne suivaient pas. Dans le même temps, des clubs comme Bruges et l’Union Saint-Gilloise ont réussi à prendre une solide avance, sportivement comme financièrement.

Les critiques ne se limitent plus aux résultats sur le terrain. Dans les cercles de supporters, la conviction grandit que Coucke disperse trop son attention entre ses autres projets, dont Pairi Daiza et ses activités à Durbuy. Selon eux, il manque une vision claire à long terme et la puissance financière nécessaire pour ramener Anderlecht au sommet.

Une vente ou arrêt de tous les matchs

L’exigence qui en découle est on ne peut plus claire : vendre le club à un propriétaire prêt à réinvestir massivement. Fait marquant, ce message n’est désormais plus porté par le BCS seul. Les Ultras anderlechtois soutiennent également cette idée. Par ailleurs, la Mauves Army et les South Leaders ont, ces dernières semaines, exprimé leur mécontentement en cessant de mettre l’ambiance pendant les matches.





Mais on va désormais beaucoup plus loin. Le noyau dur a décidé de perturber ou d’interrompre toutes les rencontres à Anderlecht tant que le club ne sera pas mis en vente. Même une éventuelle sanction sportive ou une exclusion ne serait plus considérée comme un motif suffisant pour changer de cap.

La relation avec Marc Coucke est complètement détériorée. Du côté du noyau dur, on affirme ne plus avoir confiance dans les personnes qui dirigent aujourd’hui le club, et que des discussions avec l’actuelle direction n’ont plus de sens tant qu’aucun changement fondamental n’intervient. Ils ne veulent donc plus de dialogue.

La fin des discussions

Ce cocktail rend la situation particulièrement explosive. Juste avant le match contre Malines, Michael Verschueren avait tenté d’apaiser les esprits en allant personnellement à la rencontre de représentants de supporters. Des incidents ont été évités, mais les actions de la nuit dernière montrent que l’accalmie n’a été que temporaire.

Après neuf ans sans trophée, le fossé entre les supporters et la direction est plus grand que jamais. Le message laissé mercredi à Neerpede ne laisse que peu de place à l’interprétation. Pour une partie des fans d’Anderlecht, l’avenir du club est désormais indissociable d’une seule exigence : un changement de propriétaire.