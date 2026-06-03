C'est terminé après 23 ans : une figure historique quitte le KRC Genk

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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C'est terminé après 23 ans : une figure historique quitte le KRC Genk
Photo: © photonews
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Après 23 ans de fidélité, Michel Ribeiro quitte le KRC Genk. L'entraîneur adjoint a décidé de relever un nouveau défi.

Le KRC Genk va perdre l'un de ses visages les plus familiers. Ce mercredi, le club a officialisé le départ de Michel Ribeiro, qui faisait partie du staff depuis 23 ans.

"Après 23 ans au sein du club, Michel nous a indiqué qu'il était prêt pour un nouveau défi", peut-on lire dans la communication officielle. Genk dit comprendre son choix et le fait savoir.

Le KRC Genk et Michel Ribeiro se séparent

"Le KRC Genk tient à remercier chaleureusement Michel pour ses nombreuses années d'engagement, sa loyauté et son professionnalisme. Pendant plus de deux décennies, il a grandi avec le club et a apporté une grande contribution à notre fonctionnement sportif à différents niveaux", écrit le club.

Ribeiro a pris la parole, via Instagram. "Aujourd'hui, j'écris ces lignes le cœur lourd, mais je souhaite vous informer que j'ai décidé de quitter mon club, le KRC Genk, après 23 ans. Même si cette décision n'a pas été facile, je me réjouis de vivre une nouvelle aventure et je souhaite le meilleur à tout le monde."

Plusieurs joueurs ont réagi à son départ. Konstantinos Karetsas, Robin Mirisola et Aaron Bibout l'ont remercié. Théo Bongonda, Ali Samatta et Tolu Arokodare lui ont souhaité beaucoup de succès pour la suite.

Genk poursuit en parallèle la construction de son nouveau staff

L'objectif de Genk est clair. "La composition du staff et de l'effectif est construite étape par étape, avec pour objectif de rejouer les premiers rôles au sommet du football belge la saison prochaine", conclut le club.

Ancien joueur de Genk, Ribeiro est resté au club après sa carrière et a travaillé avec les équipes de jeunes, puis au sein du staff de l'équipe première comme entraîneur adjoint. Ces dernières saisons, il a assuré à plusieurs reprises l'intérim aux côtés de Domenico Olivieri.

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