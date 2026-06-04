Un buteur néerlandais auteur d'une bonne saison aux Pays-Bas suivi par La Louvière

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Photo: © photonews

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Auteur d'une grosse saison avec Emmen, Romano Postema suscite plusieurs intérêts, dont celui de La Louvière.

Romano Postema n'est peut-être pas un nom très connu en Belgique aujourd'hui, mais cela pourrait bien changer dans les prochaines années. Surtout si l'attaquant venait à rejoindre un club de Pro League.

Pur produit de Groningue, il a fait toute sa formation dans sa région natale. Après des passages dans les équipes de jeunes du DIO Groningen, du GVAV-Rapiditas et du FC Groningen, il a finalement intégré le noyau professionnel du club. Ces dernières saisons, il a toutefois été prêté successivement au FC Den Bosch, à Roda JC et, cette saison, au FC Emmen.

Une saison exceptionnelle à Emmen

Sous les couleurs d'Emmen, Romano Postema a particulièrement brillé. L'attaquant a inscrit 24 buts et délivré 7 passes décisives en Keuken Kampioen Divisie, la deuxième division néerlandaise.

Des performances qui n'ont évidemment pas laissé les recruteurs indifférents. Dès le mercato hivernal, l'Hellas Vérone avait déjà manifesté son intérêt. Aujourd'hui, plusieurs clubs scandinaves suivent également sa situation de près.

Un avenir loin de Groningue ?

Lié au FC Groningen jusqu'en juin 2027, Postema se trouve à un tournant de sa carrière. La question est désormais de savoir si son club formateur lui offrira enfin une véritable chance la saison prochaine ou s'il devra poursuivre sa progression ailleurs.

De son côté, le principal intéressé semble avoir déjà fait son choix. Selon plusieurs sources, il préférerait quitter définitivement Groningue afin de trouver une solution durable à sa situation. L'attaquant ne semble en effet pas convaincu qu'il bénéficiera d'un temps de jeu suffisant la saison prochaine au sein du club néerlandais.

Une valeur marchande en forte hausse

Dans le même temps, sa cote continue de grimper. Grâce à ses excellentes prestations cette saison, sa valeur marchande a fortement augmenté ces derniers mois.

Selon les estimations de Transfermarkt, Romano Postema est désormais évalué à un million d'euros. Un montant qui reste relativement abordable pour un attaquant de 23 ans auteur de 24 buts et 7 assists sur une saison, ce qui pourrait en faire une opportunité intéressante pour de nombreux clubs européens.

L'Hellas Vérone a entre-temps été relégué de Serie A et ne semble donc plus vraiment être une option pour l'avenir. Ces dernières semaines, des pistes venues de Scandinavie ont également émergé concernant un possible achat de l'attaquant.

En Belgique, La Louvière montre aussi de l'intérêt depuis quelque temps pour l'attaquant de 24 ans. D'autres candidats belges pourraient encore se manifester, mais il pourrait en tout cas représenter une bonne affaire pour les équipes belges.

Un attaquant efficace, idéal pour... La Louvière ?

À Emmen, il s'est montré particulièrement efficace, mais c'était dans une équipe qui jouait très offensivement en deuxième division néerlandaise. La première division belge propose, à cet égard, une manière de jouer très différente.

Peut-être que Postema pourrait mieux s'épanouir dans une compétition plus ouverte dans le Grand Nord, où il est plus facile de marquer. Mais la Jupiler Pro League peut aussi représenter une nouvelle étape dans la carrière de Postema. Selon les systèmes de scouting, Postema est décrit comme un joueur qui presse intensément, un finisseur froid devant le but et un attaquant agile dans le rectangle.

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