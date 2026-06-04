Aucun pour le Standard et qu'un seul pour Anderlecht : voici les 15 joueurs les plus valorisés de Pro League

À l'approche du Mondial, la valeur marchande des joueurs vient d'être mise à jour. Une occasion en or pour les clubs de faire grimper les prix.

Comme à son habitude, le site Transfermarkt a mis à jour les valeurs marchandes des joueurs. Un classement suivi de près par les supporters, même s'il reste avant tout une estimation du marché.

En Jupiler Pro League, Konstantinos Karetsas conserve la première place avec une valeur de 35 millions d'euros. Le joueur du KRC Genk devance les Brugeois Joel Ordoñez (33 millions) et Christos Tzolis (30 millions), qui complètent le podium.

Six joueurs du Club de Bruges dans le top 10 !

Le Club de Bruges domine ce classement. En plus de Joel Ordoñez et Christos Tzolis, quatre autres joueurs du clube figurent dans le top 10. Aleksandar Stankovic est le mieux classé du groupe avec une estimation de 25 millions d'euros, devant Raphael Onyedika, valorisé à 23 millions.

Carlos Forbs et Joaquin Seys sont aussi présents. L'ailier portugais est estimé à 18 millions d'euros et le Diable Rouge à 17 millions.

Nathan De Cat grimpe à la cinquième place

La quatrième place revient à Nathan De Cat. Le milieu de terrain du RSC Anderlecht, à peine âgé de 17 ans, affiche une valeur marchande de 25 millions d'euros. En fait, ces joueurs partent souvent pour plus.



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L'Union Saint-Gilloise place deux joueurs dans ce classement. Anan Khalaila est valorisé à 18 millions d'euros, soit le même montant que Carlos Forbs. Plus bas, on retrouve Promise David. Malgré sa blessure, l'attaquant conserve une valeur marchande estimée à 17 millions d'euros.

Pour être complets, voici ci-dessous le top 15

# NOM CLUB VALEUR MARCHANDE 1. Konstantinos Karetsas Genk 35 millions d'euros 2. Joel Ordoñez Club de Bruges 33 millions d'euros 3. Christos Tzolis Club de Bruges 30 millions d'euros 4. Aleksandar Stankovic Club de Bruges 25 millions d'euros Nathan De Cat Anderlecht 25 millions d'euros 6. Raphael Onyedika Club de Bruges 23 millions d'euros 7. Carlos Forbs Club de Bruges 18 millions d'euros Anan Khalaili L'Union 18 millions d'euros 9. Joaquin Seys Club de Bruges 17 millions d'euros Promise David L'Union 17 millions d'euros 11. Zakaria EL Ouahdi Genk 15 millions d'euros 12. Nicolo Tresoldi Club de Bruges 13 millions d'euros 13. Romeo Vermant Club de Bruges 11 millions d'euros Matte Smets Genk 11 millions d'euros 15. Adem Zorgane L'Union 10 millions d'euros Kevin Mac Allister L'Union 10 millions d'euros

Les chiffres prouvent que la Jupiler Pro League est devenue un championnat formateur. Dans le top 15 ci-dessus, Zorgane, avec ses 26 printemps, en est le doyen.