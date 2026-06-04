Aucun pour le Standard et qu'un seul pour Anderlecht : voici les 15 joueurs les plus valorisés de Pro League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Aucun pour le Standard et qu'un seul pour Anderlecht : voici les 15 joueurs les plus valorisés de Pro League
Photo: © photonews

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À l'approche du Mondial, la valeur marchande des joueurs vient d'être mise à jour. Une occasion en or pour les clubs de faire grimper les prix.

Comme à son habitude, le site Transfermarkt a mis à jour les valeurs marchandes des joueurs. Un classement suivi de près par les supporters, même s'il reste avant tout une estimation du marché.

En Jupiler Pro League, Konstantinos Karetsas conserve la première place avec une valeur de 35 millions d'euros. Le joueur du KRC Genk devance les Brugeois Joel Ordoñez (33 millions) et Christos Tzolis (30 millions), qui complètent le podium.

Six joueurs du Club de Bruges dans le top 10 !

Le Club de Bruges domine ce classement. En plus de Joel Ordoñez et Christos Tzolis, quatre autres joueurs du clube figurent dans le top 10. Aleksandar Stankovic est le mieux classé du groupe avec une estimation de 25 millions d'euros, devant Raphael Onyedika, valorisé à 23 millions.

Carlos Forbs et Joaquin Seys sont aussi présents. L'ailier portugais est estimé à 18 millions d'euros et le Diable Rouge à 17 millions.

Nathan De Cat grimpe à la cinquième place

La quatrième place revient à Nathan De Cat. Le milieu de terrain du RSC Anderlecht, à peine âgé de 17 ans, affiche une valeur marchande de 25 millions d'euros. En fait, ces joueurs partent souvent pour plus.

Lire aussi… Christian Burgess à Genk ? Hayen ne dirait pas non : "C'est le type de joueur que nous pourrions utiliser"

L'Union Saint-Gilloise place deux joueurs dans ce classement. Anan Khalaila est valorisé à 18 millions d'euros, soit le même montant que Carlos Forbs. Plus bas, on retrouve Promise David. Malgré sa blessure, l'attaquant conserve une valeur marchande estimée à 17 millions d'euros.

Pour être complets, voici ci-dessous le top 15

 

#

NOM

CLUB

VALEUR MARCHANDE

1.

Konstantinos Karetsas

Genk

35 millions d'euros

2.

Joel Ordoñez

Club de Bruges

33 millions d'euros

3.

Christos Tzolis

Club de Bruges

30 millions d'euros

4.

Aleksandar Stankovic

Club de Bruges

25 millions d'euros

 

Nathan De Cat

Anderlecht

25 millions d'euros

6.

Raphael Onyedika

Club de Bruges

23 millions d'euros

7.

Carlos Forbs

Club de Bruges

18 millions d'euros

 

Anan Khalaili

L'Union

18 millions d'euros

9.

Joaquin Seys

Club de Bruges

17 millions d'euros

 

Promise David

L'Union

17 millions d'euros

11.

Zakaria EL Ouahdi

Genk

15 millions d'euros

12.

Nicolo Tresoldi

Club de Bruges

13 millions d'euros

13.

Romeo Vermant

Club de Bruges

11 millions d'euros

 

Matte Smets

Genk

11 millions d'euros

15.

Adem Zorgane

L'Union

10 millions d'euros

 

Kevin Mac Allister

L'Union

10 millions d'euros

 

Les chiffres prouvent que la Jupiler Pro League est devenue un championnat formateur. Dans le top 15 ci-dessus, Zorgane, avec ses 26 printemps, en est le doyen.

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