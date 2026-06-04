Aucun pour le Standard et qu'un seul pour Anderlecht : voici les 15 joueurs les plus valorisés de Pro League
Photo: © photonews
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À l'approche du Mondial, la valeur marchande des joueurs vient d'être mise à jour. Une occasion en or pour les clubs de faire grimper les prix.
Comme à son habitude, le site Transfermarkt a mis à jour les valeurs marchandes des joueurs. Un classement suivi de près par les supporters, même s'il reste avant tout une estimation du marché.
En Jupiler Pro League, Konstantinos Karetsas conserve la première place avec une valeur de 35 millions d'euros. Le joueur du KRC Genk devance les Brugeois Joel Ordoñez (33 millions) et Christos Tzolis (30 millions), qui complètent le podium.
Six joueurs du Club de Bruges dans le top 10 !
Le Club de Bruges domine ce classement. En plus de Joel Ordoñez et Christos Tzolis, quatre autres joueurs du clube figurent dans le top 10. Aleksandar Stankovic est le mieux classé du groupe avec une estimation de 25 millions d'euros, devant Raphael Onyedika, valorisé à 23 millions.
Carlos Forbs et Joaquin Seys sont aussi présents. L'ailier portugais est estimé à 18 millions d'euros et le Diable Rouge à 17 millions.
Nathan De Cat grimpe à la cinquième place
La quatrième place revient à Nathan De Cat. Le milieu de terrain du RSC Anderlecht, à peine âgé de 17 ans, affiche une valeur marchande de 25 millions d'euros. En fait, ces joueurs partent souvent pour plus.
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L'Union Saint-Gilloise place deux joueurs dans ce classement. Anan Khalaila est valorisé à 18 millions d'euros, soit le même montant que Carlos Forbs. Plus bas, on retrouve Promise David. Malgré sa blessure, l'attaquant conserve une valeur marchande estimée à 17 millions d'euros.
Pour être complets, voici ci-dessous le top 15
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NOM
CLUB
VALEUR MARCHANDE
1.
Konstantinos Karetsas
Genk
35 millions d'euros
2.
Joel Ordoñez
Club de Bruges
33 millions d'euros
3.
Christos Tzolis
Club de Bruges
30 millions d'euros
4.
Aleksandar Stankovic
Club de Bruges
25 millions d'euros
Nathan De Cat
Anderlecht
25 millions d'euros
6.
Raphael Onyedika
Club de Bruges
23 millions d'euros
7.
Carlos Forbs
Club de Bruges
18 millions d'euros
Anan Khalaili
L'Union
18 millions d'euros
9.
Joaquin Seys
Club de Bruges
17 millions d'euros
Promise David
L'Union
17 millions d'euros
11.
Zakaria EL Ouahdi
Genk
15 millions d'euros
12.
Nicolo Tresoldi
Club de Bruges
13 millions d'euros
13.
Romeo Vermant
Club de Bruges
11 millions d'euros
Matte Smets
Genk
11 millions d'euros
15.
Adem Zorgane
L'Union
10 millions d'euros
Kevin Mac Allister
L'Union
10 millions d'euros
Les chiffres prouvent que la Jupiler Pro League est devenue un championnat formateur. Dans le top 15 ci-dessus, Zorgane, avec ses 26 printemps, en est le doyen.
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