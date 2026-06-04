OFFICIEL : le RFC Liège engage le capitaine des Espoirs du Standard !

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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OFFICIEL : le RFC Liège engage le capitaine des Espoirs du Standard !
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Libre de tout contrat le 30 juin, le capitaine des U23 du Standard, Afonso N’Salambi, s’engage au RFC Liège pour deux saisons (une + une avec option). Le milieu de terrain de 20 ans découvrira pour de bon la Challenger Pro League et le monde professionnel la saison prochaine.

Dans tous les pays et clubs professionnels en Europe, le mercato va déjà bon train alors qu’il n’a pas officiellement commencé. De nombreux joueurs en fin de contrat le 30 juin, notamment, s’engagent déjà dans d’autres clubs.

C’est le cas d’Afonso N'Salambi. Capitaine des U23 du Standard et présent au club sans interruption depuis ses sept ans, le capitaine des U23 du Standard n’a pas reçu la proposition de passer en équipe première la saison prochaine.

En fin de contrat, le milieu de terrain de vingt ans a bien reçu une offre de prolongation, mais il serait resté l’un des fers de lance des Espoirs des Rouches en D1 ACFF.

Mais après deux saisons pleines au premier échelon amateur, Afonso N'Salambi voulait découvrir le monde professionnel via la Challenger Pro League, d’autant que quelques clubs s’intéressaient à sa situation.

Capitaine des U23 du Standard et libre, N'Salambi signe au RFC Liège

L’un d’entre eux s’est montré le plus concret : le RFC Liège, qui est parvenu à lui faire signer un contrat d’un an, assorti d’une année supplémentaire en option. L’information est officielle, N'Salambi rejoint donc le voisin liégeois après treize saisons passées au Standard, et découvrira donc bien la Challenger Pro League la saison prochaine, lui qui ne compte qu’une toute petite apparition de deux minutes dans les Relegation Play-Offs de la D1B en 2022-2023, à Lommel.

Le matricule 4 ne doit pas verser d’indemnité de transfert à proprement dit puisqu’il engage un joueur libre de tout contrat, mais il va devoir verser treize années d’indemnités de formation au Standard. Plus tôt cette semaine, les Rouches ont également vu partir le petit frère d’Afonso N'Salambi, Prince, qui évoluait chez les U18 et qui va intégrer le Jong Genk.

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