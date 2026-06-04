L'Italie s'offre une première victoire depuis son échec aux portes de la Coupe du monde

L'Italie s'est imposée face au Luxembourg sur le plus petit des scores (0-1) ce mercredi soir. Il s'agit de la première victoire de la sélection italienne depuis son échec dans les barrages européens qualificatifs pour la Coupe du monde 2026.

Le 31 mars dernier, l'Italie a vécu une soirée cauchemardesque. Pour la troisième fois de suite, elle n'a pas validé son ticket pour un Mondial. Deuxième de son groupe de qualifications derrière la Norvège, la sélection a été contrainte de passer par les barrages européens pour espérer se qualifier à la Coupe du monde 2026, qui débutera ce 11 juin.

Vainqueur de l'Irlande du Nord en demi-finales des barrages, l'Italie s'était inclinée en finale face à la Bosnie-Herzégovine. Edin Džeko et ses coéquipiers s'étaient imposés aux tirs au but après un partage sur le score de 1-1. L'Italie avait pourtant mené dans cette rencontre via Moise Kean (15e), mais Haris Tabaković avait égalisé à près de dix minutes de la fin du temps réglementaire (79e). À noter que l'Italie avait été réduite à dix à la 45e minute de jeu suite à une expulsion d'Alessandro Bastoni.

Une sélection de jeunes joueurs

Bref, cela est désormais de l'histoire ancienne pour la sélection italienne, qui doit maintenant regarder vers l'avenir. La nation a convoqué une liste de joueurs bien différente pour les deux matchs amicaux de la sélection en ce mois de juin. En effet, beaucoup de jeunes joueurs ont été repris : seuls deux joueurs présents avec l'Italie lors de l'échec d'il y a deux mois étaient de la partie (Francesco Pio Esposito et Gianluigi Donnarumma). L'attaquant de l'Inter Milan a d'ailleurs inscrit le seul et unique but de la rencontre entre le Luxembourg et l'Italie ce mercredi soir.

Silvio Baldini, normalement en charge de la sélection des moins de 21 ans, est temporairement à la tête de l'équipe. Il a repris des jeunes joueurs afin de leur donner de l'expérience en vue d'une participation éventuelle aux Jeux Olympiques de 2028. Il ne devrait cependant très certainement pas rester en tant que T1 après les deux matchs amicaux disputés par l'Italie en ce mois de juin. Le 22 juin prochain, la fédération italienne nommera un nouveau président et nommera alors ensuite un nouveau sélectionneur.